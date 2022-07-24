北寮摩西分海增添新景點 「摩西摩西館」開幕

澎湖摩西分海觀光景點，新增摩西摩西遊憩館。（記者劉禹慶攝）

2022/07/24 18:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來疫情重創觀光產業，但彩虹育樂旅遊集團看好世界級景觀摩西分海觀光潛力，重金承包澎湖國家風景區管理處北寮遊憩區興建展覽館，並與當地景觀相互結合，取名「摩西摩西館」，今日正式開幕。

彩虹育樂旅遊集團董事長陳俊良表示，摩西摩西館規劃萃取「奎壁山」早期的「龜鼈山」動物元素，以海龜為主要視覺意象，並將海龜吉祥物取名為「摩西」，並且摩西一詞在希伯來語中有「拯救者」的意涵，可以結合未來文創故事主角的劇情需求，加上退潮露出的步道及海洋，運用黃、綠、藍、白作為主要視覺色系，符合海景意象和建築風格。

由於摩西分海是配合潮汐漲退的世界級景觀，因此摩西摩西館因應潮汐起伏時間略有調整，一樓是在地飲食店吧檯與旅遊文宣陳列處、二樓主要作為海島風格餐廳、戶外空間作為特色攤販齊聚的海洋市集，並搭建小舞台可以展演各式音樂表演或親子活動，吸引各式客層的遊客或在地居民，也能藉由戶外舞台提供給在地音樂性團體、學校社團、地方社團，一個展示演出的機會平台。

另外，彩虹育樂將聘用百分之70就業機會，5年提供當地非營利組織50萬元回饋金，每年至少主辦一場公益環保淨灘活動等。並配合北寮遊憩區摩西摩西開幕慶，特別推出仙人掌冰飲風味飲料、造型杯送給民眾帶回家，限量500杯。今日開幕典禮立委楊曜、澎管處長許宗民、副議長陳雙全、議員許育愷、旅遊處長陳美齡等人都到場見證。

北寮摩西分海是世界級景點，吸引大批觀光客。（記者劉禹慶攝）

摩西摩西邀請各界貴賓，共同剪綵開幕。（記者劉禹慶攝）

摩西摩西慶祝開幕，推出仙人掌特調杯讓民眾帶回家。（記者劉禹慶攝）

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