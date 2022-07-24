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    首頁　>　澎湖縣

    馬公飯店招牌掉落 砸傷女遊客及整排機車

    馬公市區飯店正在施工招牌掉落，砸在一排停放機車上。（記者劉禹慶攝）

    馬公市區飯店正在施工招牌掉落，砸在一排停放機車上。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/24 17:13

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公市區的小島遊旅宿，今日下午傳出招牌掉落，不僅砸毀整排停放下方機車，更砸傷正在停車的女遊客，還好女遊客頭戴安全帽，頭部未受到重創，緊急通報澎湖縣政府消防局救護車到場，緊急送往三總澎湖分院救治。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午3時16分接獲民眾報案指稱，馬公市光復路與大勇街口（小島遊旅宿、租車）有1名民眾遭招牌砸傷，請求派遣救護車前往救護。救護人員到達現場，係小島遊旅宿施工中之招牌，自2樓高掉落砸傷欲歸還機車之遊客，該遊客有戴安全帽。

    由於女遊客頭戴安全帽，頭部未受到掉落招牌重創，經救護人員初步檢視民眾傷勢，無明顯外傷，背部有疼痛情形。救護人員給予長背板及KED固定，下午3時30分送往三軍總醫院澎湖分院治療，暫無生命危險。受傷民眾為來自屏東的邱姓女子〈34歲〉，生命意識都相當穩定。

    根據了解，小島遊旅宿是舊有飯店改建，現正進行招牌改建工程，疑似尚未完工基礎不穩，才會出現突然掉落情形，還好掉落當時女遊客頭戴安全帽，因此未釀成重大傷亡，路旁停放的機車也都是小島遊的財產，雖然損失慘重，但都能自行吸收。

    來自屏東的邱姓女遊客，遭招牌砸傷，所幸頭戴安全帽未受重創。（記者劉禹慶攝）

    來自屏東的邱姓女遊客，遭招牌砸傷，所幸頭戴安全帽未受重創。（記者劉禹慶攝）

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