趙天麟跨海義助陳光復 力爭民進黨澎湖縣長提名

立委趙天麟跨海義助陳光復，爭取民進黨澎湖縣長提名。（記者劉禹慶攝）

2022/07/23 17:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕年底選舉將屆！國民黨確定由現任澎湖縣長賴峰偉，第4度披掛上陣，捍衛藍營離島堅強堡壘；但民進黨卻遲遲未推出人選，由於最強棒立委楊曜，已多次表態不參選縣長，綠營剩下前縣長陳光復與議員陳慧玲「雙陳」之爭。

由於進入提名最後倒數關鍵，隸屬民進黨內派系「湧言會」的前縣長陳光復，派系要角紛紛排定行程抵澎，義助陳光復爭取民進黨提名，希望能出線與賴峰偉進行第三度命運對決，雖然前兩次陳光復都敗給賴峰偉，但陳認為賴重返執政後，民眾觀感不佳，自己一定能代表綠營「光復」澎湖。

湧言會自即日起，一連3天派系要角跨海抵澎，首日由立委趙天麟打頭陣、翌日是立委王定宇，周一則是高雄市議員李雅慧、黃秋瑛等人，專程前來澎湖陪同縣長參選人陳光復遊街拜票，懇請民眾全力動員支持顧電話，唯一支持陳光復在下周一至周五，民進黨縣長初選民調能勝利並獲提名，進而光復澎湖讓民眾幸福。

相較於陳光復把握最後機會衝刺，另一位黨內主要競爭者澎湖縣議員陳慧玲，則是綠營「正國會」成員，主帥林佳龍前進新北市挑戰市長大位，正國會目前在民進黨內躍居第二大派、僅次於蔡英文總統的英系實力，同時正國會深入全國各地派出選將參與基層選舉，實力不容輕忽，民進黨澎湖縣長提名，真的是要到最後一刻才能揭曉。

民進黨湧言會要角相繼抵澎，陪同陳光復遊街爭取民調支持。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法