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    烏崁靖海宮王船循海路出巡 舉行千歲除疫文衡賜福大典

    馬公烏崁靖海宮千秋寶艦出廠，舉行千歲除疫文衡祈福活動。（記者劉禹慶攝）

    馬公烏崁靖海宮千秋寶艦出廠，舉行千歲除疫文衡祈福活動。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/22 19:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市烏崁里信仰中心靖海宮，今日舉行一連3天的千秋寶艦出巡，並以「千歲除疫、文衡賜福」為主題，此次出巡採取較為罕見的「遊地河」方式，循海路前往友廟嵵裡水仙宮，駐蹕一晚後再循海路進入金龍頭碼頭登岸。

    烏崁靖海宮原本主祀水仙尊王、哪吒太子與臨水夫人，1801公廟首次整修，並增祀朱府王爺，本村葉姓人家另外奉蘇府王爺金身予廟宇；翌年，又增祀溫府王爺。1867年廟宇進行第二次整修，同年創辦鸞堂（善堂），並自此更名「靖海宮」，沿用迄今。第四次修建始於1988年，烏崁鄉佬洪清江與蔡樹松等有感廟宇傾圯，自組籌建委員會，1992年竣工，總計斥資新台幣3000餘萬元整，廟埕廣場寬闊，即為現貌。

    今年疫情嚴峻，澎湖一直處於高原期，靖海宮秉持宗教消災祈福原則，加上文衡聖帝壽誕，採取特別的海路出巡方式，一早千秋寶劍由道士及信眾祝壽聲中出廠，先在烏崁繞境，並接迎鼎灣開帝廟神轎。下午吉時在烏崁碼頭祭拜，由海路進入嵵裡，先在嵵裡水仙宮遶境祈福，晚間駐蹕水仙宮。

    翌日一早，將先行前往水仙宮參拜，下午吉時由嵵裡碼頭出發，再循海路前往金龍頭碼頭登岸，並在陸路繞境返回烏崁靖海宮。第三天則在靖海宮舉行小法科儀，包括操營結界、造橋過限，隨後則祀大茶，晚間舉行平安宴犒軍，圓滿結束此次千秋寶艦出巡行程。

    靖海宮千秋寶艦出巡，採用特別的海路方式。（記者劉禹慶攝）

    靖海宮千秋寶艦出巡，採用特別的海路方式。（記者劉禹慶攝）

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