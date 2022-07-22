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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖+124 國軍協助馬公市公所發放防疫包

    國軍人才招募中心主動提供協助，將防疫物資送往各里辦公室。（馬公市公所提供）

    國軍人才招募中心主動提供協助，將防疫物資送往各里辦公室。（馬公市公所提供）

    2022/07/22 17:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增124起確診案件，累積確診10950例。由於疫情仍在高原期，人口最密集的馬公市為重災區，國軍人才招募中心主動請纓，協助馬公市公所發放防疫物資前進各里辦公室，提供有需要的民眾索取。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中1例收治於三總澎湖分院（中症），其餘均採居家照護（輕症）。同時1例為外籍人士，7例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市77例、湖西鄉11例、白沙鄉10例、西嶼鄉10例、望安鄉7例、七美鄉1例。年齡層以20至29歲、30至39歲及40至49歲最多皆為17人。年紀最小為8個月女嬰，年紀最長為87歲女性。

    本著「軍民一家」精神，國軍北部地區人才招募中心澎湖站得知馬公市公所提供防疫安心包給確診市民後，主動表達是否能夠為防疫工作盡一份心力，能有國軍的幫忙，馬公市公所獲得很大的助力，馬公市長葉竹林也特別致贈感謝狀，由澎湖站站長呂人傑代表接受，感謝國軍的鼎力協助，展現愛民精神。

    葉竹林表示，馬公市確診人數佔最大比例，考量公所防疫量能，特提供確診市民申請防疫安心包，供給物資的支援，讓確診市民能安心待在家，目前提供線上申請以及電洽里辦公處等2種申請方式，歡迎馬公市民善加利用。馬公市公所發送的防疫安心包，內容有口罩、漂白水、衛生紙、垃圾袋、餅乾、泡麵、飲料等物資。

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