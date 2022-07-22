澎湖積極向下延伸資優教育 開辦理創造力資優教育方案

中興國小舉辦的創造力資優教育列車，初階班學子都獲得證書。（中興國小提供）

2022/07/22 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖是離島，但文武教育表現不遜於台灣本島，因此澎湖縣政府積極向下延伸資優教育，委託中興國小辦理創造力資優教育方案-「CPS創意列車-創造性問題解決方案」，分為初階與進階課程，參加對象分為國小4、5、6年級學生。

中興國小聘請2015年榮獲親子天下翻轉教育創意教師，現任教於台北市中山國小資優班江美惠與林傳能老師，與中興國小老師組成資優教師團隊，辦理創造力資優教育方案-「CPS創意列車-創造性問題解決方案」，方案共規劃為初階課程及進階課程。

初階課程-「玩具進化論」以國小4、5年級為參與對象，學生須經過鑑輔會所辦理創造才能資賦優異鑑定，篩選出具備創造優異潛能或特質者，學生分別來自中興國小、中正國小、石泉國小、文澳國小等4所學校26名學生；進階課程對象為6年級學生，曾參加初階課程並取得活動證明書者，分別來自中興國小、中正國小、馬公國小、石泉國小、文澳國小、湖西國小等6所學校22名學生。

教育處長蘇啟昌在成果發表「創意博覽會」中，除了感謝二位資優班教師，讓澎湖的孩子也有機會接受到台北市資優教育課程的洗禮，也感謝前來觀賞本次學習成果展示的家長，並肯定中興國小陳智賢校長及其學校團隊的努力，期許參與資優課程的學生們，都能透過小組任務的執行，在與人溝通互動中產生更多的發想並付出行動，提升自我的創造力與問題解決的能力。

進階班學童已經過初階班，才能繼續參加訓練課程。（中興國小提供）

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