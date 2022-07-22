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    首頁　>　澎湖縣

    方便澎湖民眾應急及緊急醫療搭機需求 華信航空即日起保留3個機位

    因應七月國旅優惠，澎湖縣政府即日起保留三個緊急機位。（記者劉禹慶攝）

    因應七月國旅優惠，澎湖縣政府即日起保留三個緊急機位。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/22 10:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因地理位置阻隔，往返台灣本島仰賴海空運，遇到夏季旅遊高峰，機位往往一票難求，澎湖縣政府為協助民眾應急、就醫者往返台澎間搭機需求，與華信航空公司合作，即日起至8月21日，每日往台北、高雄2條航線保留3個機位。

    旅遊處表示，澎湖居民應急或緊急醫療搭機需求機位保留作業，即日起至8月21日，每日澎湖至台北、高雄2條航線保留每日1班下午航班，每班3個機位，服務對象為設籍澎湖民眾，以奔喪、就醫及探病者為優先，後續視執行成效再滾動調整，有需要民眾可撥0800880180（免付費）及1999專線受理登記。

    機位需求以保留航班前90分鐘往前推算3日內為限。依航空公司規定，民眾如已購買其它時段機票，不適用本保留航班，須重新購票。另除保留機位機制外，2家航空公司對於民眾有其他時段緊急機位需求，仍會積極協助。

    今年5至6月因受疫情升溫確診人數不斷攀升，旅客搭機出遊意願降低，各航線尚有空位，馬公航空站提供每日入出境人數5至6月搭載率平均僅約80%，各航空公司提供運能規劃尚符合需求，又民眾機位需求請託案件均為及時性，透過現行機制航空公司均已優先協助，故暫緩實施，然考量國旅補助已自7月15日實施，預期有大量遊客蒞澎，所以即日起重啟，每日下午熱門時段澎湖至台北、高雄各1班，每航班保留3個機位，試辦1個月，後續再視執行成效及民眾需求隨時調整。

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