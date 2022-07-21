缺工嚴重多項工程停擺 澎湖建商期開放外勞

三號港旁綜合商城立體停車場工程，由台灣引進大量勞工應急。（記者劉禹慶攝）

2022/07/21 11:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全球疫情嚴峻，影響外籍勞工輸入，加上年底前多項大型公共工程搶進度，導致澎湖多項公共及私人工程因而停擺，影響最大的是私人工程幾乎完全停擺，讓小建商叫苦連天，希望澎湖縣政府能爭取簡化開放外勞程序。

根據了解，今年是選舉年，澎湖三號港旁綜合商樓立體停車場、馬公國小、中興國小停車場及海軍基地營舍工程，都加緊趕工，讓工人供不應求，每日工資由2500元一路跳漲為3800元，不僅工資成本增加，有錢還不一定找得到工人，部分廠商被迫由台灣引進工人，投入澎湖公共工程。

受到缺工影響，部分公共工程面臨無人投標的窘境，包括馬公市案山社會住宅案、七美鄉民代表會大樓重建工程、澎湖縣享居社福養生園區新建工程、望安鄉將軍衛生所重建工程等，都歷經多次流標。最主要的原因是大環境缺工缺料、萬物齊漲，廠商擔心虧錢，又無法如期完工，因此普遍興趣缺缺。

另外，國土計畫法新法2025年上路，對於農變建規定應更完備的規範，意思是條件更為嚴苛，因此澎湖近年來也興起私人住宅趕建潮，但因受到缺工缺料影響，建商規劃或興建中的私人住宅工程被迫停擺，眼見新法即將實施，建商心中焦急，呼籲澎湖縣政府應盡速爭取簡化外勞引進開放進口規定，現在疫情嚴峻，外勞必須在台灣本島先行隔離，才能引進澎湖，無異又增加不少成本消耗。

馬公國小停車場工程也如火如荼進行。（記者劉禹慶攝）

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