澎湖望安綠蠵龜保護區 今年首窩蛋卵孵化迎86隻小生命

望安綠蠵龜保育區，今年首窩蛋卵孵化。（澎湖縣政府農漁局提供）

2022/07/20 18:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全台疫情嚴峻，澎湖確診數也突破萬例大關，但全國首座綠蠵龜保育區-望安，傳來今年首窩海龜孵化喜訊，5月25日在長瀨仔沙灘產下的第一窩，7月19日深夜順利孵出86隻小生命，現仍有5窩蛋卵繼續孕育中。

由行政院農業委員會海洋保育署補助澎湖縣政府農漁局，委託行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心，調查澎湖海龜族群監測。調查人員5月25日深夜11時許，在望安長瀨仔沙灘發現綠蠵龜上岸產卵，經調查員紀錄標記產卵相對位置，並核實海龜身分，確認該海龜為保護區未經標示追蹤的新海龜，也是今年第一隻在望安綠蠵龜棲地保護區產卵海龜。

由於綠蠵龜為一級保育類野生動物，依研究調查全球僅剩約20萬隻，為保護綠蠵龜族群及澎湖僅有的綠蠵龜產卵棲地，澎湖縣政府農漁局表示，每年5月至10月底為望安綠蠵龜的產卵期，晚上8點至隔日清晨5點為綠蠵龜保護區的管制時間，禁止民眾進入，避免影響海龜上岸產卵。

農漁局指出，編號1477號母龜在望安長瀨沙灘產下今年保護區第一窩海龜寶寶，歷經55天的孵化時間於19日晚上10時45分有86隻小海龜順利爬出，調研人員旋即安排2天後進行虛弱海龜開挖救援工作，就孵化率等各數據進行統計。截至目前保護區計有3隻母龜產卵6窩，下一窩小海龜孵化時間預計為8月初，將持續鎖定追蹤後續狀況。

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