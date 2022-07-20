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    一場動土典禮釀群聚感染？ 澎湖議長及多名官員染疫

    雖然將軍衛生所動土典禮，每個參加貴賓都全程戴口罩，卻仍傳出多名官員染疫。（澎湖縣政府提供）

    雖然將軍衛生所動土典禮，每個參加貴賓都全程戴口罩，卻仍傳出多名官員染疫。（澎湖縣政府提供）

    2022/07/20 16:19

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增149起確診案件，累積確診10721例。日前離島將軍衛生所動土典禮，導致議長劉陳昭玲、衛生局長蕭靜蓉及財政處長鄭嘉薇、衛生局員工等多人染疫，縣長賴峰偉、議員陳佩真等人尚無異狀。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例均採居家照護（輕症）。同時2例為外籍人士，6例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市98例、湖西鄉16例、白沙鄉9例、西嶼鄉10例、望安鄉3例、七美鄉5例。年齡層以40至49歲最多計25人。年紀最小的為1歲男嬰，年紀最長的為92歲女性，兩人皆為輕症，均採居家照護。

    15日將軍衛生所重建動土典禮，除了府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲外，議員陳佩真、陳振中、望安鄉長彭亞湖、望安鄉代表會副主席俞寶貴、村長陳郭梅鉛、工務處長薛文堂、衛生局長蕭靜蓉、財政處長鄭嘉薇等人都前往參加，卻傳出議長、衛生局長、財政處長紛紛染疫。

    由於染疫官員都是由馬公搭乘專船下去，衛生局長蕭靜蓉及3名衛生局人員率先傳出染疫，隨後議長劉陳昭玲及財政處長鄭嘉薇也傳出陽性確診，外界關心同船的縣長賴峰偉、議員陳佩真、陳振中等人身體狀況，但目前都還好，還要後續密切觀察，部分隨船人員以自我隔離觀察，等待危險期過後再行出門。

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    將軍衛生所動土典禮，造成澎湖縣議長及多名官員染疫。（澎湖縣政府提供）

    將軍衛生所動土典禮，造成澎湖縣議長及多名官員染疫。（澎湖縣政府提供）

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