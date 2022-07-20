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    間隔7年捕獲1次3尾 北寮漁民再度捕獲黑白子狗鯊

    正常狗鯊與黑白子狗鯊，體表顏色出現明顯對比。（記者劉禹慶攝）

    正常狗鯊與黑白子狗鯊，體表顏色出現明顯對比。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/20 15:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉北寮村從事延繩釣漁民洪國會，每隔7年就捕獲變種黑白子狗鯊，機率僅10萬分之1，目前澎湖僅有的3次捕撈黑白子狗鯊紀錄，都由洪國會創下，前2次分別是在雲林麥寮六輕外海，這一次則是在鳥嶼北方4海浬處。

    從事延繩釣漁業近半世紀的洪國會，2008年在雲林麥寮六輕外海，捕獲一尾黑白子的狗鯊，暌違7年之後，又在同一地點捕到一尾黑白子狗鯊，都送交澎湖水族館飼養。此次又在鳥嶼北方4海浬捕獲一尾黑白子狗鯊，因此洪也想比照辦理，交給澎湖水族館，但館方卻姍姍來遲，處理態度不積極，引發怨言。

    狗鯊學名為斑竹狗鮫，全身為淺灰色，並有一環環如竹節般的深色花紋及斑點，出現黑白子變種狗鯊，機率為10萬分之1，澎湖3度捕獲紀錄都是洪國會，巧合的是都間隔7年捕獲1次，讓即將退休的洪國會相當高興，認為是退休前最佳禮物。

    由於中國大批收購狗鯊，導致狗鯊價格居高不下，但卻供不應求，過度捕捉的結果，導致狗鯊數量銳減，列入近危物種，同時體型也趨小，因此洪國會不希望變賣，淪為滿足老饕口腹之慾，希望由澎湖水族館收養。但多次聯絡都未見館方積極處理，最後還是由主管機關澎湖海洋生物研究中心出面聯繫，館方才姍姍來遲派人接運，差點讓珍貴的變種狗鯊化為烏有。

    黑白子狗鯊為每十萬尾出現一尾，澎湖同樣3尾捕獲紀錄都是洪國會。（記者劉禹慶攝）

    黑白子狗鯊為每十萬尾出現一尾，澎湖同樣3尾捕獲紀錄都是洪國會。（記者劉禹慶攝）

    湖西北寮漁民洪國會，每隔7年就捕獲變種狗鯊，笑稱是退休最佳禮物。（記者劉禹慶攝）

    湖西北寮漁民洪國會，每隔7年就捕獲變種狗鯊，笑稱是退休最佳禮物。（記者劉禹慶攝）

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