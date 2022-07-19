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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖新增113起案例 再添1人病歿累計14死

    三總澎湖分院負壓隔離病房，再傳一名收治確診者死亡。（記者劉禹慶攝）

    三總澎湖分院負壓隔離病房，再傳一名收治確診者死亡。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/19 18:08

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增113起確診案件，累積確診1萬572例，總計9677人解除居家照護或出院。但再添1起死亡案例，累計死亡人數14人，根據統計，確診死亡案例多為慢性病或長期臥床長者。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中1例收治於部立澎湖醫院（中症），其餘均採居家照護（輕症）。同時2例為外籍人士，1例為非澎湖籍，其餘為澎湖籍，分別為馬公市92例、湖西鄉4例、白沙鄉5例、西嶼鄉7例、望安鄉0例、七美鄉2例。年齡層以20至29歲最多，計25人。年紀最小為7個月女嬰，採居家照護，年紀最長為94歲女性，收治於部澎醫院。

    另外澎湖縣也公布新增1死亡案例，一名83歲男性曾有高血壓、糖尿病、心律不整、失智等慢性疾病，15日至三總澎湖分院急診，經診斷為新冠肺炎感染敗血症休克，插管住進負壓隔離病房接受呼吸機及抗病毒藥物治療，不幸於16日清晨呼吸衰竭病逝，並經衛生福利部於19日判定與疫情有關，累計死亡14人。

    由於澎湖還有一起首例疑似MIS-A死亡案例，年約72歲婦人已接種3劑疫苗；6月中旬確診，隔離期滿後，出現暈眩、發燒、嘔吐、拉肚子等疑似新冠後遺症，送往三總澎湖分院住院治療，4天後症狀好轉出院。但出院後卻未完全康復，18日凌晨家屬發現已死亡。現由中央疫情指揮中心判讀，若確定為就是澎湖首例，同時澎湖染疫死亡人數也增加為15人。

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