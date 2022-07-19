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    疫情尚未控制之際 偽出國澎湖成為國旅首選

    澎湖好行公車，沿線設立拍照打卡景點。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖好行公車，沿線設立拍照打卡景點。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    2022/07/19 12:20

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕7月國旅補助上路，由於全球疫情仍嚴峻，澎湖遊程成為偽出國首選，其中在澎湖本島的觀光旅遊行程，澎湖好行公車是最佳選擇，搭乘好行絕對不會後悔，澎湖縣政府旅遊處還體貼準備懶人包，提供旅遊資訊。

    澎湖台灣好行現有2條路線，一條是經典的「媽宮北環線」，另一條為行家推薦必訪的「媽宮湖西線」。1日遊程自上午8點30分出發至下午3點左右結束，安排約6小時半的行程，由同一台公車提供載運服務，只要購買一張全票400元（或半票200元）的北環票，導遊帶你/妳白沙、西嶼經典玩透透，到訪通梁古榕、漁翁島燈塔、大菓葉玄武岩柱、二崁聚落、小門鯨魚洞與跨海大橋。

    湖西線一張票全票350元（或半票175元），上午前往南寮社區、菓葉灰窯與龍門閉鎖陣地，由3社區負責接待與導覽，半天包你/妳湖西人文歷史一手握，下午安排知性之旅參觀澎湖遊客中心，及澎湖海洋地質公園中心等展館，本路線係寓教於樂的行程，適合親子同遊。推薦購買二日券最超值，全票680元（或半價340元），一票遊北環與湖西，可謂不虛此行。

    7月1日起，為提升澎湖好行遊程服務品質，縣府旅遊處於民眾乘車時發放遊程懶人包，懶人包內容包含:2路線時刻表、購票資訊、問卷調查、明信片（含郵票）、口罩等。另設計製作拍照打卡版，讓大家紀錄遊程中最chill最美時刻。

    搭乘澎湖好行公車，旅遊處體貼準備懶人包。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    搭乘澎湖好行公車，旅遊處體貼準備懶人包。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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