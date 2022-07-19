超震撼！西嶼大義宮第三隻海龜死亡 玳瑁解剖赫見967顆卵

西嶼竹灣大義宮合法飼養海龜，接連傳出三頭海龜暴斃。（民眾提供）

2022/07/19 11:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全國唯一合法飼養海龜的宮廟-西嶼大義宮，6月27日傳出2隻綠蠵龜突然暴斃後，7月6日再度傳出1隻玳瑁死亡，翌日中華鯨豚協會抵澎進行病理解剖，赫然發現玳瑁體內有多達967顆蛋卵，驚駭畫面震驚全場。

主祀文衡聖帝及溫府千歲的大義宮，是西嶼竹灣村信仰中心，早年漁民誤捕海龜，因認為海龜有靈性不忍殺生，因此送往廟中飼養。1986年廟方斥資180萬興建蓮花洞，洞內布滿珊瑚蓮花等奇石、鯨魚骨的裝飾，並飼養海龜，成為觀光景點，因飼養海龜歷史早於野生動物保育法實施之前，成為全台唯一合法飼養海龜的廟宇，接連傳出3隻海龜死亡後，目前僅剩綠蠵龜及玳瑁各1隻，暫由澎湖海洋生物研究中心收容。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮率同協會獸醫師團隊執行玳瑁解剖事宜，包括海保署、澎湖縣農漁局官員陪同，初步將腹甲切割，撥開內部發現有大量海龜蛋、其數量經估算有967顆，秤其重量約8公斤。秘書長說明玳瑁一窩最大能產140顆蛋，其數量約能產5窩，取少量海龜蛋樣本執行病理分析。

後續解剖發現肺部有不明黑色塊狀物、氣管切開時有水、泡沫流出切口、氣管內壁發現白色斑點、臟器切開時流出之膽汁顏色有異並發現腹甲有2條異常刮痕等現象，其出現異常跡象，已採取部位進行採樣，以利後續進行病理分析。初步檢視報告，認為海龜偏瘦，體內有967顆卵，排卵恐有問題，死亡原因待病理檢驗分析出爐。

玳瑁體內竟然有967顆蛋卵，場面超震撼！（民眾提供）

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