澎湖疑現MIS-A死亡案例 將由指揮中心判定

澎湖出現首例疑似MIS-A死亡案例，將交由中央疫情指揮中心判定。（記者劉禹慶攝）

2022/07/18 18:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今日公布新增123起確診案件，累積確診1萬459例，傳出西嶼鄉一名婦人確診康復後，陸續有暈眩、發燒、嘔吐、拉肚子等疑似後新冠後遺症，今日凌晨在睡夢中死亡，家屬懷疑是MIS-A，將由中央疫情指揮中心判定。

由於Omicron病毒變化多端，疑似還會併發多系統發炎症候群（MIS），出現MIS-C或MIS-A症狀，導致身體各器官出現發炎反應，包含大腦、心臟、肺部、腎臟、胃腸器官、皮膚或眼睛等部位受到影響，讓許多確診者惶恐不安。近期全國各地陸續傳出有患者出現MIS-C或MIS-A症狀，就連離島澎湖也傳出疑似死亡個案。

根據了解，個案是一名年約72歲陳姓婦人，居住於西嶼鄉，已接種3劑莫德納疫苗；6月中旬確診，7天隔離期滿後，開始出現暈眩、發燒、嘔吐、拉肚子等疑似新冠後遺症症狀，送往三總澎湖分院住院治療，4天後症狀稍有好轉而出院。但出院後症狀卻未見好轉，甚至出現無法口服吞服藥物情況。

17日晚間就寢後，18日凌晨家屬發現呼叫無回應，走近身旁查看，驚覺她已全身僵硬死亡。家屬從上述諸多症狀研判可能為MIS-A新冠後遺症，確切案情則仍有待相關單位進一步釐清，澎湖縣政府衛生局及三總澎湖分院將病例送交中央疫情指揮中心判讀，若確定為MIS-A死亡案例，就是澎湖首例，同時澎湖染疫死亡人數也增加為14人。

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