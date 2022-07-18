菲籍漁工海上作業不慎斷指 澎湖海巡隊馳援接回送醫

由於疫情考量，澎湖海巡隊將斷指菲籍漁工放置後甲板送回。（澎湖海巡隊提供）

2022/07/18 18:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署轄屬第十三巡防區指揮部，今日下午3時5分接獲我國籍全號漁船許姓船長報案，指稱在小門西北8.7浬處，船上菲籍漁工因作業時中指斷裂血流不止，急需後送馬公就醫，請求派艇趕往後送救援。

澎湖海巡隊據報後，派遣澎湖海巡隊線上PP-3503巡防艇緊急趕往，於3時42分與「全」船會合，將受傷漁工接駁至艇上，據了解，該名漁工係因操作起網機不慎受傷，中指斷裂血流不止，患部已有初步包紮，意識清楚，因疫情考量將受傷漁工安置於後甲板，於4時20分順利抵達馬公港。

第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，當澎湖海巡隊送返馬公港，交由在旁等候的澎湖縣消防局救護車，緊急將受傷外籍漁工載往三軍總醫院澎湖分院就醫，趕在黃金時效內縫合斷指，希望能恢復昔日正常活動功能，不會影響其工作能力。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。澎湖海巡隊再次扮演海上守護神角色，普獲各界好評，也對海巡隊員辛勞表達最高敬意。

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