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    首頁　>　澎湖縣

    男子不聽勸未穿救生衣下水 魂斷東吉港

    雖然東吉港設有救生圈，但溺水人員發現時已無生命跡象。（記者劉禹慶攝）

    雖然東吉港設有救生圈，但溺水人員發現時已無生命跡象。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/18 12:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕在公家機關任職的蕭姓男子，日前與同事結伴前往澎湖縣東吉島遊玩，今日一早在東吉港區戲水，卻不聽同事勸誡，未穿救生衣下水，不幸發生溺水意外，經人發現救起時已無生命跡象，送往東吉衛生室搶救後仍告不治。

    根據了解，蕭姓男子（46歲、未婚），17日與同事結伴，由台南安平搭船前往澎湖東吉島，今日一早與一位同事結伴前往東吉港區戲水，另名同事交付2人救生衣，千叮萬囑要求2人穿上再下水，1名同事依照吩咐穿上救生衣，但蕭姓男子未穿救生衣就下水。

    中午10時30分另名同事前往東吉港，關心2人戲水，卻驚覺蕭姓男子已在港區漂浮，立即下水將人救起，蕭被救起時已無生命跡象，雖緊急送往東吉衛生室，進行人工呼吸及電擊搶救，但都無效，接近中午11時宣告死亡，由於蕭姓男子已死亡，依法不得使用澎湖海巡隊警艇送回馬公本島搶救。

    原本澎湖海巡隊警艇已準備出勤，前往東吉島搶救寶貴性命，但臨行前接到通知因此作罷。由於蕭姓男子是意外死亡，必須送回馬公交由檢察官相驗，開具死亡證明書，同事正聯絡家屬處理後續事宜，目前必須以包船方式將遺體送往馬公，檢察官相驗後再運回台灣本島，返家之路迢迢。

    東吉港區看似相當平靜，但水深不容忽視。（記者劉禹慶攝）

    東吉港區看似相當平靜，但水深不容忽視。（記者劉禹慶攝）

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