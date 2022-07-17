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    澎湖南海生態危機重重 中國漁船越界搶奪漁獲、海廢也奪海龜性命

    中國越界漁船放下快艇，直接在海上搶奪我方漁民放緄內漁獲。（漁民提供）

    中國越界漁船放下快艇，直接在海上搶奪我方漁民放緄內漁獲。（漁民提供）

    2022/07/17 11:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南海是生態敏感區，由於魚類資源豐富，引發中國虎視眈眈，不時出現越界漁船放下快艇，搶奪我方漁民辛苦放網收獲的土魠；另外來自中國的海廢，也被懷疑是奪走珍貴綠蠵龜生命的主因。

    中國沿海現雖在伏漁期時間，但屢傳越界澎湖海域違法捕撈，更有甚者在漁船上放下小艇，因為快艇體積小，速度快，我國漁船放下緄後，還來不及收回船上，就已經被類似海盜行為的中國漁船捷足先登，搶奪捕獲的土魠魚，讓我方漁民提起此事就咬牙切齒，但通報海巡單位，中國漁船又逃逸無蹤，大眼你追我跑的戲碼。

    一位漁民表示，日前在七美西南淺灘放緄捕撈土魠魚，中國漁船在8級西南風，還開小艇出來「幫」我們分擔工作處理魚貨！「衷心」感謝還留下幾尾給我煮湯……啾幹心A…內容充滿無奈及無力感，對於中國漁船類似海盜行為，侵門踏戶進入澎湖傳統漁場逕行搶奪行為，相當憤怒。

    另外島澳七七潛水船昨日晚間6時許，在望安潭門港外發現一隻綠蠵龜在海面漂浮，船員立即跳下海搶救，但可惜上岸後發現已經死亡，身上無任何明顯外傷，死亡原因不明，身長約60公分、重量約20-30公斤，懷疑是誤食中國漂來的海洋廢棄物所致，仍有待進一步解剖釐清死因，現已交由安檢所轉送澎湖海洋生物研究中心處理。

    中國快艇搶奪我方漁獲，還留少數幾隻給漁民煮湯。（漁民提供）

    中國快艇搶奪我方漁獲，還留少數幾隻給漁民煮湯。（漁民提供）

    潛水人員在望安港發現海龜漂浮，救起已死亡。（葉生弘提供）

    潛水人員在望安港發現海龜漂浮，救起已死亡。（葉生弘提供）

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