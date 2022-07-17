澎南濱海商圈嘉年華開幕 賴峰偉：打造山水沙灘為水上活動基地

澎湖各界貴賓搭弓射箭，為澎南濱海嘉年華活動揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

2022/07/17 11:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎南濱海商圈嘉年華主題行銷活動，今日在山水盛大開幕，澎湖縣長賴峰偉、經濟部中小企業處副處長陳秘順、建設處長王鏘魁等人，共同張弓拉箭為活動正式揭開序幕！賴峰偉誓言打造山水沙灘為水上活動基地。

今日「澎南濱海商圈嘉年華主題行銷活動」活動從早上一路玩到晚上，內容十分豐富！白天有海戰、划SUP、特色市集等活動；晚上則有星空美食晚會、派對團康、尋找幽靈蟹等活動，更有多項好禮提供抽獎。全數活動皆為免費參加，更有多項好禮提供抽獎，讓現場參加的民眾大呼超值！

澎南濱海商圈的場域建構是由經濟部中小企業處補助，澎湖縣政府執行，計畫的目的是希望提升觀光產業競爭力並且帶動地方經濟產業，在疫情期間歷經四年的規劃設計及施工，終於在去年落成啟用，也順利完成招商，由海賊文化城得標負責營運管理，正式命名為「澎南濱海商圈」，其中商圈共招募16家本地業者進駐。

縣長賴峰偉表示，藍天、海洋及沙灘是澎湖最美麗而寶貴的資產。澎湖是海洋島嶼，因此必須在海洋資源保育及商圈經濟發展的平衡點下，找到新的商業模式。澎南沿線鎖港是珊瑚復育基地、山水則發展成水上活動基地，搭配青灣民宿、仙人掌公園，一路延伸至嵵裡、風櫃澎南沿線，發展出澎南濱海商圈海洋遊憩與珊瑚礁復育共生的生態旅遊，符合永續島嶼的願景。

澎南濱海商圈嘉年華活動，從早免費讓民眾玩到晚。（記者劉禹慶攝）

賴峰偉期許澎南濱海商圈，打造山水為水上活動基地。（記者劉禹慶攝）

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