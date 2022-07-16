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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖+100 再添1死累計13歿

    澎湖再增1名確診者身亡，累計13例。（記者劉禹慶攝）

    澎湖再增1名確診者身亡，累計13例。（記者劉禹慶攝）

    2022/07/16 18:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增100例確診，再增1例死亡，81歲女性確診病人送院不到1天不幸過世，澎湖累計確診1萬221例，累計死亡13例。

    根據澎湖縣政府資料顯示，新增案例中，1例收治於集中檢疫所（輕症），1例收治於三總澎湖分院（中症），其餘居家照護。新增100例中，3例外籍人士，1例非澎湖籍，其餘澎湖籍，分別為馬公市72例、湖西鄉15例、西嶼鄉7例、七美鄉2例。年齡層以20到29歲20人最多，年紀最小的是11個月男嬰，年紀最長91歲男性。

    81歲女性病人12日夜間出現意識不清、發燒、抽搐等狀況，送三總澎湖分院急診，到院時體溫高達40度，血氧僅77％，經診斷為新冠肺炎合併呼吸衰竭，收治負壓隔離病房治療，不幸於13日凌晨病逝，衛生福利部於16日判定與COVID-19死因相關。

    另外，澎湖確診案例單日百例以上、單週千例以上趨勢，似乎出現趨緩情形，今天剛好100例，已是近2個月以來新低點，馬公與外籍傳播鏈數字也都有明顯減少，白沙鄉及望安鄉還雙雙出現「嘉玲」。

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