多災多難！澎湖花火節遇大風惹禍 火燒西瀛虹橋

雨夜後的花火，因沒有煙霧遮蓋更為燦爛。（澎湖縣政府旅遊處提供）

2022/05/16 23:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國際海上花火節真是多災多難！今晚在澎湖馬公觀音亭園舉行第7場演出，無人機科技燈光秀受氣侯影響取消演出，雨後的夜空中，煙火搭配皇家煙火等樂曲施放，氣勢磅礡且極具震撼的華麗效果，卻也造成火燒西瀛虹橋意外。

今年澎湖國際海上花火節，在疫情爭議中開幕登場，引發各界對於花火存廢正反兩極化看法。原本寄望替代花火的無人機演出，又多次受到氣候影響無法順利升空，今日花火節演出也是一樣，雖然缺少無人機表演，但雨後的夜空減少煙霧產生，讓煙火更為燦爛，卻因為風兒惹禍，活動結束後竟造成火燒西瀛虹橋的意外。

根據了解，花火結束後，晚間9時36分西瀛虹橋突傳火警，經消防局花火節現場警戒人員發現觀音亭西瀛虹橋橋面有燃燒情形。現場第一大隊及馬公分隊警戒人員，駕駛馬公13水箱車前往搶救，並加派馬公11水箱車前往支援。共計出動消防車2輛，消防人員共計10名，由大隊長陳正宜現場指揮。

勤務人員部署水線出水搶救，經查起火現場疑因西瀛虹橋橋面盆花煙火施放後之餘燼，引燃其裝載煙火之紙盒，加上風速影響造成火勢延燒周遭盆花紙盒及地面防滑塗層。火勢經搶救後，晚間9時51分獲得控制，並於9時55分熄滅，現場未有人員傷亡，燃燒面積約250平方公尺。澎湖縣政府旅遊處表示，會依合約內容要求廠商盡速修復恢復原狀。

火勢撲滅後消防員登橋查看，發現是大風惹禍，煙火殘渣引發火勢。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法