6度酒駕免關 檢上訴被駁仍可不准易科

蔡男涉嫌6度酒駕，被高雄高分院判刑6月。（記者鮑建信攝）

2022/05/16 20:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖蔡姓男子第6度酒駕被查獲，檢方求處徒刑8月，卻被地院判刑6月，併科罰金3萬元，比第5次刑責僅多2萬罰金，檢方認為太輕上訴，被高雄高分院駁回定讞免關。

法界人士則表示，蔡男雖獲判6月可易科罰金，但檢方可不准易科，他還是有可能入監服刑。

檢方指出，2021年11月1日下午2時30分，蔡姓男子在馬公市興仁里懋靈殿飲用2瓶啤酒後，開車前往文山路松青診所，並在下午4點返回住處，於4點50分，沿縣道204線石泉段由西往東方向行駛，因變換車道時，未依規定打方向燈，被警方攔查檢測，酒測值為0.60MG/L。

馬公分局依公共危險罪嫌，將蔡男移送澎湖地檢署偵辦起訴，檢方並認為他第6次酒駕，具體求處徒刑8月，但地院開庭審理後，審酌他坦承犯行，僅判刑6月，併科罰金3萬元，如易科罰金，以1000元折算1日。

檢方上訴指出，蔡於2009年到2015年間，曾有5次公共危險案件，並曾入監執行，最後於2016年5月執行完畢。原審判決刑度，與前次相比較，僅多併科罰金2萬元，難收矯治及警惕效果。高雄高分檢公訴檢察官則建議量處7月以上徒刑。

2審合議庭法官姑念他離婚、認錯，學歷不高，臨時工每月收入1、2萬，又未構成累犯，原審量刑並無輕重失衡，駁回上訴定讞。

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