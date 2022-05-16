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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖+65 本周累計病例恐破千 部立澎湖醫院現篩檢人潮

    澎湖疫情增溫，衛生福利部澎湖醫院快篩站前大排長龍。（宋昀芝議員提供）

    澎湖疫情增溫，衛生福利部澎湖醫院快篩站前大排長龍。（宋昀芝議員提供）

    2022/05/16 19:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增65起確診案件，累積案例達781例，以日增雙位數確診案例計算，最快本周就會突破千例。受到疫情增溫影響，澎湖縣政府指定的專責篩檢醫院-衛生福利部澎湖醫院，今日出現冒雨大排長龍的採檢人潮。

    根據澎湖縣政府資料顯示，澎湖累積確診781例，今日公布確診案例，其中5例為學生，含澎科大2例、馬高1例、國中小（含幼兒園）2例，校方均已完成清消，並採取相關防疫措施。而新增的65起案例，6例為非澎湖籍，其餘皆為澎湖籍；6例收治於集中檢疫所，其餘59例均採居家照護。

    另外確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計18人，年紀最小的是7個月男童。年紀最長的是85歲男性，兩人皆為輕症，在宅居家照護。截至15日止，澎湖尚有8校17班停課，包括澎水1所5班、國小（中正、石泉）2所3班、幼兒園（外垵分班、吉貝分班、耕讀幼兒園、馬小附幼、明圓幼兒園）5所9班。

    由於疫情以日增雙位數速度快速累積，因本土傳播鏈多元發展，包括社區、學校、醫院、機場、營區及警察大軍等，都相繼出現確診者，不排除日破百例的可能性，以澎湖人口結構緊密，人際關係密集接觸，引發民眾的恐慌緊張，光以人口數最多的馬公市而言，確診個案已經突破500例，導致部立澎湖醫院篩檢大排長龍，由戶外檢驗艙，一直延伸至急診室門外停車場。

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    澎湖醫院排的快篩長龍，由戶外篩檢站一直延伸至急診室外。（宋昀芝議員提供）

    澎湖醫院排的快篩長龍，由戶外篩檢站一直延伸至急診室外。（宋昀芝議員提供）

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