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    超萌「綠蠵龜寶寶」！ 澎南國中贈玩偶風靡日本少男少女

    澎南國中綠蠵龜寶寶，遠渡重洋前往日本風靡少男少女的心。（澎南國中提供）

    澎南國中綠蠵龜寶寶，遠渡重洋前往日本風靡少男少女的心。（澎南國中提供）

    2022/05/16 10:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕由於疫情嚴峻，各國實施邊境管制，無法進行實體的拜會交流。澎南國中透過線上視訊，與日本及印尼的學校進行交流，並遠渡重洋致贈日本工學院大學附屬中學綠蠵龜寶寶玩偶，風靡當地少男少女的心，校長藍淞地歸功於主的榮耀。

    澎南國中為澎湖國際教育資源中心，去年10月辦理「國際交流接待家庭線上工作坊」。印尼雅加達台灣學校教師王宏仁為研習成員，主動和校長藍淞地聯繫，促成印尼與澎南國中第一次線上視訊交流活動；今年1月與教育部合辦「友善臺灣-境外學生接待家庭專案計畫」，在南台科大國際事務長王永鵬教授介紹下，澎南國中和日本東京市「工學院大學附屬中學」的英語教師中川千穗聯繫，合作進行了2次線上視訊交流活動。

    由於疫情嚴峻，澎南國中與日本學校進行「文化盒交換」的教學活動。雙方互贈對方一個代表性的「娃娃玩偶」！澎南國中致贈「綠蠵龜」娃娃， 作為代表。身影除了在日本工學院大學附屬中學的班級教室內，也跟著學生回家了，還與學生家中的狗狗和貓咪寵物互動，日本的學生給綠蠵龜娃娃取名字叫做「田中」。

    另外日本回贈澎南國中許多當地特色零食與吉祥物寶寶，日本吉祥物不時與澎南國中外出比賽，15日還與滾球隊遠征湖西國小參加法式滾球比賽。藍淞地表示，線上跨國際的學校間文化交流，需要克服許多的困難、也需要許多的預備，感謝上帝的恩典與帶領，澎南國中真的做到了！

    綠蠵龜寶寶也前往學生家中，與寵物進行互動。（澎南國中提供）

    綠蠵龜寶寶也前往學生家中，與寵物進行互動。（澎南國中提供）

    日本也回贈吉祥物，成為澎南國中參加比賽必備吉祥物。（澎南國中提供）

    日本也回贈吉祥物，成為澎南國中參加比賽必備吉祥物。（澎南國中提供）

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