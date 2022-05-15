為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖+89突破700大關 馬公累積近400人染疫

    澎科大校園傳播鏈不停，校方考慮變更上課方式。（記者劉禹慶攝）

    澎科大校園傳播鏈不停，校方考慮變更上課方式。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/15 17:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增89起確診案件，累積確診716例，由600至700例僅花1天時間，看來單日百例並非不可能，馬公市就近400人染疫；而校園傳播鏈還在延燒，新增16例為學生，澎科大8例、馬高1例、澎水3例、國中小幼兒園4例。

    根據澎湖縣政府統計資料顯示，新增89起案例，7例為非澎湖籍，其餘皆為澎湖籍；2例收治於集中檢疫所，其餘87例均採居家照護。確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計22人，年紀最小的是6個月女童。年紀最長的是83歲男性。澎科大校園感染鏈持續延燒，又單日新增8例，校方考慮調整學生授課方式。

    另外3例為澎水學生、1例為馬公高中學生，並新增中正國小、中山國小、石泉國小、耕讀幼兒園各1名學童染疫，截至14日止，澎湖尚有11校18班停課。澎湖縣政府資料顯示，以14日澎湖確診案例627例，外縣市籍佔12%、澎湖籍佔87% ，女性佔47%、男性佔53%，年齡以20-29歲最多（28%）、90-99歲者（0.2%）最少。

    依照地區分類，馬公市398例、湖西鄉52例、白沙鄉32例、西嶼鄉63例、望安鄉1例；外籍人士4例。同時截至14日止，已有121人出院，目前收治例均為輕症，縣府採行輕重症分流收治，94%採居家照護（477人）、5%於集中檢疫所照護（23人）、1%住院（6人）。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    澎湖高中職都已接受疫苗施打，但兩校傳播鏈還在持續。（記者劉禹慶攝）

    澎湖高中職都已接受疫苗施打，但兩校傳播鏈還在持續。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    本土增幅又提升+6萬8732、19死 境外移入+ 37
    2022/05/15 14:11

    本土增幅又提升+6萬8732、19死 境外移入+ 37
    澎湖+76例 累計突破600、衛生局保證醫療量能穩定
    2022/05/14 16:56

    澎湖+76例 累計突破600、衛生局保證醫療量能穩定

    追隨媽祖有一招 遶境不用怕「鐵腿」
    澎湖+80創新高！ 機場也爆感染鏈
    2022/05/13 17:40

    澎湖+80創新高！ 機場也爆感染鏈

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播