澎湖+89突破700大關 馬公累積近400人染疫

澎科大校園傳播鏈不停，校方考慮變更上課方式。（記者劉禹慶攝）

2022/05/15 17:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增89起確診案件，累積確診716例，由600至700例僅花1天時間，看來單日百例並非不可能，馬公市就近400人染疫；而校園傳播鏈還在延燒，新增16例為學生，澎科大8例、馬高1例、澎水3例、國中小幼兒園4例。

根據澎湖縣政府統計資料顯示，新增89起案例，7例為非澎湖籍，其餘皆為澎湖籍；2例收治於集中檢疫所，其餘87例均採居家照護。確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計22人，年紀最小的是6個月女童。年紀最長的是83歲男性。澎科大校園感染鏈持續延燒，又單日新增8例，校方考慮調整學生授課方式。

另外3例為澎水學生、1例為馬公高中學生，並新增中正國小、中山國小、石泉國小、耕讀幼兒園各1名學童染疫，截至14日止，澎湖尚有11校18班停課。澎湖縣政府資料顯示，以14日澎湖確診案例627例，外縣市籍佔12%、澎湖籍佔87% ，女性佔47%、男性佔53%，年齡以20-29歲最多（28%）、90-99歲者（0.2%）最少。

依照地區分類，馬公市398例、湖西鄉52例、白沙鄉32例、西嶼鄉63例、望安鄉1例；外籍人士4例。同時截至14日止，已有121人出院，目前收治例均為輕症，縣府採行輕重症分流收治，94%採居家照護（477人）、5%於集中檢疫所照護（23人）、1%住院（6人）。

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澎湖高中職都已接受疫苗施打，但兩校傳播鏈還在持續。（記者劉禹慶攝）

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