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    手滬海洋~漫遊星空首發團 前進吉貝揭開夏之石滬季序幕

    澎管處規劃的夏之石滬季，由吉貝首發團揭開序幕。（澎管處提供）

    澎管處規劃的夏之石滬季，由吉貝首發團揭開序幕。（澎管處提供）

    2022/05/15 10:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年雖然疫情嚴峻，但澎湖國家風景區管理處推出一年四季遊澎湖，每一季有不同主題，分別是春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季，依循時序推進領略澎湖不同之美，夏之石滬季在吉貝首發團後熱鬧展開。

    吉貝是澎湖石滬故鄉，數量、密度都高居全國之冠，更重要的石滬師傅都來自吉貝，因此澎湖石滬造型大約相同，基本上都有一個集魚的「滬房」及導魚的「伸腳」兩側的伸腳則根據魚的游動慣性而設計成「捲尾」的造型，使魚兒游的進來，卻游不出去，其為先民捕魚之智慧結晶，是澎湖古老的捕魚文化。

    「手滬海洋~漫遊星空」首發團，特別邀請網紅藝人香蕉-王俊傑參與遊程，香蕉媽媽是吉貝人，舅舅是吉貝島上知名理髮老師傅，對吉貝有深厚情感；澎管處規劃「澎湖四季旅遊-夏之石滬季」系列活動，活動辦理時間自即日起至9月10日，將環境教育遊程結合吉貝傳統農漁業文化、社區聚落導覽、特殊自然生態景觀、夜間觀星、水域遊憩活動等。

    另外「手滬海洋~悠遊漫活」半日遊遊程，透過室內課程及室外巡滬體驗，實地了解石滬構造、功能及特色，享受傳統捕魚的樂趣。2天1夜「手滬海洋~漫遊星空」遊程，最大亮點為帶領遊客在無光害吉貝沙尾觀賞滿數星星，旅客透過吉貝聚落導覽更加認識吉貝當地人文風情，可依自己喜好選擇走訪潮間帶，探索豐富海洋生態，或選擇動態嗨翻天水上遊憩活動，精彩豐富遊程讓您一趟旅行愛上吉貝。

    離島無光害環境，最適合導覽夜間觀星行程。（澎管處提供）

    離島無光害環境，最適合導覽夜間觀星行程。（澎管處提供）

    夏之石滬季除了實地體驗外，也向學員先解說吉貝環境教育。（澎管處提供）

    夏之石滬季除了實地體驗外，也向學員先解說吉貝環境教育。（澎管處提供）

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