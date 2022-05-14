澎湖雨彈來襲 日雨量破百毫米 今年用水不用愁

澎湖深夜一場豪雨，路旁公園就成了水鄉澤國。（記者劉禹慶攝）

2022/05/14 17:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年首波梅雨鋒面來襲，澎湖雨勢集中在凌晨時分，14日凌晨1時49分時雨量達42.5毫米、日雨量突破100毫米，都已達到大雨標準；由於雨量集中，澎湖3座地面水庫進帳18萬餘噸，雖然未達總儲水量一半，但搭配海水淡化今年用水無虞。

澎湖一向是年蒸發量大於降雨量，鮮少出現滂沱大雨，但今年首波梅雨鋒面來襲，澎湖入夜後就出現驚人雨勢，14日凌晨開始下起大雨，凌晨1時49分時雨量達42.5毫米，累積雨量達45.5毫米，到了凌晨3時40分24小時累積雨量就已達到80毫米，都已達到大雨標準，澎湖氣象站緊急呼籲民眾注意暴雨成災。

由於雨量驚人又集中，根據自來水公司第七營運處馬公營運所統計，3座地面水庫包括成功、東衛、興仁水庫集水區，總共降下132.9毫米雨量，為水庫進帳18萬4600噸水量，總水量已達到93萬餘噸，雖未達到總儲水量的一半，但搭配日產近20000噸的海水淡化，今年民生用水暫時無虞。

另外受到雨彈來襲影響，澎湖部分地區出現「我家門前有小河、屋內有瀑布」的奇景，處處可見水鄉澤國的風光，不僅考驗民宅建築結構，也連帶考驗公共工程品質，排水工程的好壞，一場豪雨就能見到分明，難怪民間傳說買房要在雨天賞屋再決定，看來公共工程品質的好壞，也要經得起豪雨考驗。

民宅經不起豪雨考驗，出現瀑布奇景。（記者劉禹慶攝）

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