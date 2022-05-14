澎湖+76例 累計突破600、衛生局保證醫療量能穩定

澎湖疫情採輕重症分流，輕症收治於警光會館。（記者劉禹慶攝）

2022/05/14 16:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今日公布新增76起確診案件，累計達到627例，其中12例為學生，含澎科大8例、馬公國中1例、國中小（含幼兒園）3例，校方均已完成清消，並採取相關防疫措施。針對確診案例倍數成長，衛生局出面掛保證醫療量能穩定。

根據澎湖縣政府資料顯示，新增76起案例，只有3例為非澎湖籍，其餘皆為澎湖籍；僅1例收治於集中檢疫所，其餘75例均採居家照護。確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計38人，年紀最小的是3歲女童。年紀最長的是78歲男性，兩人皆為輕症，在宅居家照護。

至於外界擔憂的校園感染鏈，澎科大一口氣再增8例，校園感染鏈延燒不停；國中小學生（含幼兒園）新增確診案例為馬公國中1名15歲女童、石泉國小1名7歲男童、龍門國小1名8歲男童、池小附幼1名4歲女童；截至13日止，澎湖尚有10校14班停課。

由於澎湖感染人數倍數成長，醫護人員確診染疫者眾，三總澎湖分院加護病房12床，已急縮成6床，外界擔憂醫療量能負荷問題；澎湖縣政府衛生局表示，澎湖啟動「輕重症分流照護」，輕症送至警光會館或採居家照護，有效降載醫院負擔，目前澎湖確診者均為輕症，醫護人力正常運作。雖有部分醫護人員確診，院方皆依規定要求確診人員進行居家照護，並適時調配人力，維持門診、急診、加護病房、手術室人力正常運作。三總澎湖分院若遇醫務人力短缺，將向總院申請支援，總院將立即調派人員。

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澎湖縣政府衛生局保證醫療量能穩定，只有必要時才會啟動後送機制。（凌天航空提供）

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