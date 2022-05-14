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    退役特戰志工「搶灘」南方四島 協助清除中國海廢

    中國海廢常隨洋流，堆積在南方四島海域。（海管處提供）

    中國海廢常隨洋流，堆積在南方四島海域。（海管處提供）

    2022/05/14 12:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋國家公園管理處管理的南方四島海域，位在黑水溝要衢，每年秋冬隨著洋流，漂來大批的中國海洋事業廢棄物，堆積在礁岩林立的海岸，只能仰賴退役特戰志工發揮攀岩爬壁的本事，使出搶灘垂吊的軍中技能，為美麗的四島淨灘。

    海管處今年邀請社團法人臺灣承諾公益協會、台南市北門區錦湖國小、台南市生態旅遊發展協會、保安警察第七總隊第七大隊（南方四島小隊）、東吉衛生室、東吉安檢所等駐地單位，在東吉嶼大坪海岸及東吉燈塔下方海岸展開淨灘活動。

    此次淨灘活動擇定兩處地點，皆因地形及地理位置條件受限，海岸垃圾的收集與清運為一大挑戰。東吉燈塔下方海岸多為幾近垂直的海蝕崖所包圍，可及性相當低；大坪海岸與聚落相距甚遠，在缺少大型動力車輛的東吉嶼，須在烈日下徒步行走約30分鐘，再將揀拾完的垃圾利用人力方式清運。

    今年持續邀請與海管處長期合作的退役特戰志工協助，克服萬難，艱辛完成任務，並於大坪海岸劃設樣區，持續分析海洋廢棄物及數據資料建置。總計清出共62袋（約958公斤）垃圾，其中，28袋（約290公斤）屬於資源垃圾、34袋（約668公斤）屬於一般垃圾，以廢漁具漁網及保麗龍為大宗，各佔約36%及26%以上，進一步針對可分辨來源的寶特瓶分析，又以中國（約87.6%）為大宗。

    南方四島海廢分類統計，還是以中國海廢為大宗。（海管處提供）

    南方四島海廢分類統計，還是以中國海廢為大宗。（海管處提供）

    退役特戰志工隊與海管處合作，搶灘南方四島展開淨灘活動。（海管處提供）

    退役特戰志工隊與海管處合作，搶灘南方四島展開淨灘活動。（海管處提供）

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