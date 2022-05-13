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    澎湖國際花火節引發兩極化爭議 縣府將辦轉型論壇

    澎湖國際海上花火節燦爛升空，地方上引發正反兩派爭議。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節燦爛升空，地方上引發正反兩派爭議。（澎湖縣政府提供）

    2022/05/13 18:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節，雖適逢20年慶，但受到疫情大爆發影響，地方上形成兩極化意見角力；另外一點令外界爭議的是，花火施放後造成的環境與噪音影響，因此澎湖縣政府正視此一問題，將辦論壇集思廣益討論轉型契機。

    台灣最長壽的觀光活動-澎湖國際海上花火節，已經成為澎湖觀光代名詞，但在為地方帶來大量觀光經濟效益背後，卻是環境被污染的代價，今年更適逢國內疫情延燒，導致正反兩方角力。由於每年花火節施放煙火超過10萬發，施放過程無法避免產生許多廢棄物，觀音亭也是民眾日常休憩的場所，因此飽受外界詬病。

    澎湖縣政府旅遊處表示，已要求煙火廠商於活動結束後，應盡速完成場地清理，但因煙火施放完畢為夜間，視線不佳且考量作業安全，難以派員下海清理岸際垃圾，因此晚間工作人員將初步清理海堤廢棄物後，翌日上午再行完整檢視清理，至於煙火布彈和施放作業，對虹橋橋面造成脫漆和鋪面破損，旅遊處也責成廠商於活動結束後盡速進行修復，相關費用由煙火施放廠商承擔。

    同時旅遊處也朝向多元觀光型態發展，力求花火節突破創生，自2019年引進無人機秀，減少煙火施放時間，並加強與國際品牌聯名合作，為活動創造新的話題和吸引力，但無人機受限於氣候因素，無法提供穩定演出，因此現階段無法完全取代煙火秀。因此下半年將規劃策辦論壇，歡迎各界參與，探討花火節未來走向以及轉型可行作法。

    無人機表演受限於天候，無法全面取代花火。（澎湖縣政府提供）

    無人機表演受限於天候，無法全面取代花火。（澎湖縣政府提供）

    花火施放留下的垃圾，澎湖縣政府旅遊處責成廠商進行逐場清理。（澎湖縣政府提供）

    花火施放留下的垃圾，澎湖縣政府旅遊處責成廠商進行逐場清理。（澎湖縣政府提供）

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