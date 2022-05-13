澎湖+80創新高！ 機場也爆感染鏈

澎湖校園傳播鏈除澎科大外，馬公高中也出現多起確診案例。（記者劉禹慶攝）

2022/05/13 17:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今天公布新增80例確診，其中17例為學生，分別是澎湖科技大學5例、馬公高中5例、國中小含幼兒園7例。除了校園傳播鏈不斷延燒，澎湖機場、軍警都出現感染鏈。澎湖累積確診已達551例。

根據澎湖縣政府資料顯示，新增80例確診僅7例為非澎湖籍、1例外籍。4例收治於集中檢疫所，3例收治於三總澎湖分院，其餘73例均採居家照護。確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計14人；年紀最小的是8個月大男嬰，年紀最長的90歲男性，兩人都輕症，在宅居家照護。

另外，澎科大感染鏈再增5例，目前採遠距教學為13班、學生489位。馬公高中校園成為另一波傳播鏈，一口氣增加5例，2個班級停課，並匡列12人為密切接觸者，於11至13日申請防疫假，期間採線上教學，14日恢復實體課程。國中小學生（含幼兒園）新增確診案例為澎南國中15歲男童、馬公國小7歲女童、中山國小7歲男童、中興國小9歲女童、文澳國小9歲男童、山水國小11歲男童、明圓幼兒園4歲女童。

截至昨天（12日），澎湖尚有10校15班停課（含預防性停課），包括馬公高中1所2班、澎南國中1所1班、國小（文澳、中正、山水、石泉國小）4所5班、幼兒園（外垵分班、吉貝分班、私立明圓幼兒園、馬市幼東衛分班）4所7班。

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