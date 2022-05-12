為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖醫療能量吃緊 凌天航空12天內後送7趟

    澎湖確診數接近五百大關，相對使醫療量能緊繃，直升機後送成為最後一道防線。（凌天航空提供）

    澎湖確診數接近五百大關，相對使醫療量能緊繃，直升機後送成為最後一道防線。（凌天航空提供）

    2022/05/12 17:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診數即將破500人大關，已嚴重影響醫療量能，負責醫療後送的凌天航空5月以來至12日已執行7趟後送任務，其中，8日至12日5天5趟，相當密集，過去每月平均才10趟，接下來恐將更吃重。

    由於澎湖本土疫情呈現「多點開花」、多條傳播鏈，專診收治確診病患的三總澎湖分院目前院內工作人員已有16人染疫，主要以醫師及門診護理師、檢驗師居多，雖然都能查到傳染途徑，已經隔離治療或在家居家照護，但因應醫護人力不足，加護病房由12床減為6床，其餘重症病患必須仰賴後送。

    凌天航空5月執行任務皆為急重症病患及嬰幼兒，6趟緊急醫療任務中，新生兒1件、腦部疾病（中風、血管瘤破裂）3件、心臟疾病2件。由於台灣醫療量能也緊繃，5月10日三總澎湖分院一名腦動脈瘤破裂患者，更因台灣本島醫療能量負荷，尋求台灣多間接收醫院，最終轉往國軍802院區。5月11日三總澎湖分院一名自發性腦出血患者，開刀後由凌天航空接手送往高雄榮總，但到院後死亡，翌日清晨再接回澎湖。

    凌天航空澎湖站主任陳萬昇表示，5月是屬於護理人員的節日，5月12日國際護理師節，凌天航空永遠與第一線醫護人員同在，肩負澎湖醫療最後一道防線，前線有醫護、後援有凌天。凌天航空總經理李正文在每趟任務後更從高雄準備許多點心及餐點，供醫護人員享用，令第一線醫護人員感到非常暖心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    凌天航空半個月執行七趟任務，已接近過去每月十趟任務水平。（凌天航空提供）

    凌天航空半個月執行七趟任務，已接近過去每月十趟任務水平。（凌天航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    凌天航空後送澎湖患者至高雄 臨時協助搶救路倒民眾
    2022/05/08 18:26

    凌天航空後送澎湖患者至高雄 臨時協助搶救路倒民眾
    全家遊澎湖遇車劫 6旬女腦死盼返鄉台灣路迢迢
    2022/05/08 11:32

    全家遊澎湖遇車劫 6旬女腦死盼返鄉台灣路迢迢

    央北勢不可擋 指標案急追新板高房價
    與天搏命把握黃金時間 凌天漏夜後送主動脈剝離病患
    2022/05/05 09:06

    與天搏命把握黃金時間 凌天漏夜後送主動脈剝離病患
    出生一天腸阻塞 三總醫師緊抱男嬰凌天航空連夜後送
    2022/05/02 11:34

    出生一天腸阻塞 三總醫師緊抱男嬰凌天航空連夜後送

    通膨升息的基金解方
    台中21歲男遊綠島癲癇發作昏迷 黑鷹直升機急送台東搶救
    2022/04/09 18:59

    台中21歲男遊綠島癲癇發作昏迷 黑鷹直升機急送台東搶救
    蘭嶼2男女嚴重內外傷 黑鷹直升機後送台東救治
    2022/04/02 09:26

    蘭嶼2男女嚴重內外傷 黑鷹直升機後送台東救治
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播