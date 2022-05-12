澎湖醫療能量吃緊 凌天航空12天內後送7趟

澎湖確診數接近五百大關，相對使醫療量能緊繃，直升機後送成為最後一道防線。（凌天航空提供）

2022/05/12 17:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診數即將破500人大關，已嚴重影響醫療量能，負責醫療後送的凌天航空5月以來至12日已執行7趟後送任務，其中，8日至12日5天5趟，相當密集，過去每月平均才10趟，接下來恐將更吃重。

由於澎湖本土疫情呈現「多點開花」、多條傳播鏈，專診收治確診病患的三總澎湖分院目前院內工作人員已有16人染疫，主要以醫師及門診護理師、檢驗師居多，雖然都能查到傳染途徑，已經隔離治療或在家居家照護，但因應醫護人力不足，加護病房由12床減為6床，其餘重症病患必須仰賴後送。

凌天航空5月執行任務皆為急重症病患及嬰幼兒，6趟緊急醫療任務中，新生兒1件、腦部疾病（中風、血管瘤破裂）3件、心臟疾病2件。由於台灣醫療量能也緊繃，5月10日三總澎湖分院一名腦動脈瘤破裂患者，更因台灣本島醫療能量負荷，尋求台灣多間接收醫院，最終轉往國軍802院區。5月11日三總澎湖分院一名自發性腦出血患者，開刀後由凌天航空接手送往高雄榮總，但到院後死亡，翌日清晨再接回澎湖。

凌天航空澎湖站主任陳萬昇表示，5月是屬於護理人員的節日，5月12日國際護理師節，凌天航空永遠與第一線醫護人員同在，肩負澎湖醫療最後一道防線，前線有醫護、後援有凌天。凌天航空總經理李正文在每趟任務後更從高雄準備許多點心及餐點，供醫護人員享用，令第一線醫護人員感到非常暖心。

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凌天航空半個月執行七趟任務，已接近過去每月十趟任務水平。（凌天航空提供）

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