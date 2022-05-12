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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖單日新增43例 8個月大女嬰確診

    湖西鄉公所率澎湖之先，發放居家隔離者關懷包。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉公所率澎湖之先，發放居家隔離者關懷包。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/12 16:37

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增43例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案件，累積確診471例，其中4例為學生，含澎科大1例、國中小（含幼兒園）3例，校方均已完成清消，並採取相關防疫措施。由於居家隔離人數過多，湖西公所率先發放自製防疫關懷包。

    澎湖12日新增的43起案例，10例為非澎湖籍；只有3例收治於集中檢疫所，其餘40例均採居家照護。確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計14人，年紀最小的是8個月女嬰，年紀最長的是66歲女性，兩人皆為輕症，在宅居家照護。

    至於學校染疫部份，澎科大再添1名19歲男學生確診，屬輕症，於居家照護。目前採遠距教學為11班、學生655位。國中小學生（含幼兒園）方面，新增中正附幼1名6歲男童，赤崁國小1名11歲女學生，中正國小1名8歲男學生，校方均進行清消。目前有10校14班停課（含預防性停課），包括國小（文澳、中興、中正、赤崁、山水）5所6班、幼兒園（外垵分班、吉貝分班、中正附幼、私立明圓幼兒園、馬市幼東衛分班）。

    另外，因居隔人數達684人，刻正開議的湖西鄉民代表會定期大會，決議湖西鄉今日率先發放防疫關懷包，以協助居家隔離者或自主防疫上等生活的不便，在加強為民服務的同時，也會特別注意自身防護與留意當事人的隱私，避免擾民等情事。

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    澎湖縣政府發放的居家隔離包，不同於湖西鄉公所以食物為主。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府發放的居家隔離包，不同於湖西鄉公所以食物為主。（記者劉禹慶攝）

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