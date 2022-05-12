澎湖下重本！75歲以上長者接種疫苗可拿全國最高獎金2000元

澎湖縣政府祭出全國最高獎金，鼓勵75歲以上長者接種疫苗。（記者劉禹慶攝）

2022/05/12 10:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖疫情數字倍數成長，以每日超過半百數字增加，雖然澎湖疫苗完整接種率全國第2高，但最令人擔憂中重症高危險群的長者及學童接種率不佳，澎湖縣長賴峰偉宣布，即日起至5月31日，澎湖籍75歲以上長者接種疫苗可領2000元禮券。

賴峰偉召開防疫會議時，討論鼓勵長者施打疫苗方案，決定即日起至5月31日，針對澎湖籍75歲以上長者施打疫苗，不限劑別，中央補助500元禮券之外，縣府再加碼1500元禮券，創下全國最高獎金紀錄，希望鼓勵長者踴躍施打疫苗，增強身體保護力。

根據澎湖縣政府資料顯示，接種疫苗可降低感染重症的機率，縣府鼓勵尚未接種1、2劑或追加劑的澎湖籍75歲以上長者儘速前往各衛生所或合約診所接種，以提升保護力，減少住院或重症機率。其實澎湖縣75歲長者接種疫苗意願較為低落，主因是擔憂接種疫苗不良反應，另外則是部分長者退休後散居在台灣各地，依附在他鄉工作居住子女。

另外，澎湖縣政府表示，依疫情指揮中心統計澎湖疫苗完整接種（打滿三劑）率為66.3%，全國第2高，但75歲以上長者疫苗接種率尚待加強，縣府在禮券獎勵之外，仍將持續透過各管道鼓勵高齡長者踴躍施打疫苗，避免染疫中、重症。雖然現在澎湖尚未出現中重症患者，但醫療能量已緊繃，一旦出現中重症確診患者，恐將拖垮澎湖醫療量能，因此縣府積極鼓勵長者接種疫苗。

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