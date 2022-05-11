澎湖+60！部隊群聚感染延燒 上校也確診

由於染疫人數快速增加，居家隔離包內溫度計缺貨，改為一家用一個。（記者劉禹慶攝）

2022/05/11 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖2天內累積上百例確診，今日公布新增60例，累積案例達到428例，其中13例是學生，澎湖科技大學4例、國中小含幼兒園9例，部隊傳染鏈也快速延燒，已嚴重衝擊澎湖醫療量能。

澎湖縣政府統計，新增60例中，只有9例非澎湖籍；僅有2例收治於集中檢疫所，其餘58例居家照護；確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計16人，年紀最小的是第404例，1歲男嬰，年紀最長的是第421例，73歲男性，都是輕症，在宅居家照護。

校園傳染鏈仍以澎科大最嚴重，今天再增4例，校方已完成清消，目前採遠距教學為15班，學生492人。國中小學生新增確診案例為馬公國小10歲女學生、吉貝國中12歲男學生居隔期間陰轉陽、石泉國8歲女學生、中興國小7歲女學生、志清國中13歲女學生。幼兒園方面，明圓幼兒園6歲男童及4歲男童、至美幼兒園4歲男童、馬市幼東衛分班3歲男童染疫。

截至今天（11日）為止，澎湖尚有10校14班停課（含預防性停課），包括國小（文澳、中興、中正、赤崁、山水）5所6班、幼兒園（外垵分班、吉貝分班、中正附幼、私立明圓幼兒園、馬市幼東衛分班）5所8班，及前寮托嬰中心1所停托。另一條是部隊爆發群聚感染，連上校都染疫；由於居隔人數遽增，溫度計全台缺貨，改為一家用一個。

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澎湖輕症收治所警光會館客滿，現多採居家照護為主。（記者劉禹慶攝）

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