老外熱愛台灣 澎湖造船計畫自駕遊遍台灣港口

來自加拿大的李豪，新船下水，計畫自駕遊遍台灣各大小漁港。（記者劉禹慶攝）

2022/05/11 18:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自加拿大、曾任川普時代美國商會前會長的李豪，在台灣經商11年，由於首站就是由香港駕駛遊艇抵達澎湖，深深被澎湖漁民文化所吸引，不僅能操一口流利的澎湖腔台語，更在澎湖考自用小船駕照，今日並在澎湖造船下海。

由於11年來多次與澎湖漁民交陪，造就李豪澎湖腔台語口音，連造船廠都選擇在西嶼竹灣共合造船廠設計製造，今日新船交船下水，還依循澎湖古禮，準備3000斤炸棗、麻糬及糖果等，拋灑給圍觀群眾，分享喜氣，讓大家嘖嘖稱奇，對於老外比澎湖人還本土化，更熱愛澎湖習俗，都高舉大拇指稱讚。

雖然船名取名為「快樂漁夫」號，但李豪表明造船並非為了捕魚或是釣魚，只是希望自駕遊遍台灣各大小漁港，深入了解台灣的漁村文化。李豪的舉動也吸引的富苗國際影視有限公司製作人張敏哲的注意，派出一組攝影人馬，全程紀錄李豪自駕遊台灣漁港的日常歷程，相關紀錄片會擇期在台灣網路媒體頻道播放。

由於台灣四面環海，大小港口超過上千個，因此李豪遊遍全台灣各漁港，可能各縣市重點拜會，但最少超過200餘個，因此需要經年累月的時間才能完成，張敏哲表示，公司決定不惜血本，全程跟拍李豪造訪各漁港的紀錄片，為這位正港愛台灣的老外，留下珍貴的歷史紀錄。

李豪雖是老外，卻依循澎湖傳統古禮，新船下水拋擲炸棗。（記者劉禹慶攝）

新船雖命名為快樂漁夫號，但只用來駕船遊遍台灣漁港。（記者劉禹慶攝）

祖籍加拿大，在台經商11年的李豪，操著標準的澎湖腔口音。（記者劉禹慶攝）

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