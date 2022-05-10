澎管處推出潮澎湖 10大旅遊行程任君選擇

澎管處規劃十大黃金海岸旅遊線，打響潮澎湖品牌名號。（記者劉禹慶攝）

2022/05/10 18:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光局澎湖國家風景區管理處繼推出四季遊後，再推6大黃金海岸旅遊線，以十全十美打造澎湖黃金海岸旅遊品牌「潮澎遊Wave Penghu」，今日邀請各界貴賓前往林投公園，體驗先人智慧結晶牽罟樂。

今年澎管處營造主題式旅遊新體驗，串連小門鯨魚洞地質公園、北寮奎壁山地質公園、七美（魚月）鯉灣遊憩區、東海遊憩區、林投沙灘、隘門沙灘、山水沙灘等7大景區，並結合今年下半年預計辦理的多元實體活動，要讓大家體驗更不一樣的澎湖魅力。

澎管處長許宗民表示，此次特別邀請以外國視角探索台灣旅遊之美的YouTube頻道「旅遊真台灣」Patrick和Lena及特別來賓、藝人安妮，為大家搶先開箱以優質設計打造出的七美（魚月）鯉灣珊瑚海親水休憩區、北寮奎壁山摩西分海的壯闊景致，以及曾演出公視戲劇「妖怪人間」的清新美少女鮑思伃走訪海天一色的山水沙灘，為大家體驗黃金海岸旅遊線的經典遊程路線。

另外，澎湖黃金海岸旅遊線「潮澎遊Wave Penghu」深入澎湖在地社區，共舉辦3場參與式工作坊，整合各方資源並推出旅遊方案，將地質、沙灘群、水上遊憩活動、自行車、地方文化、文創產業、當地農特產品等地方特色，包裝成為創新觀光帶狀遊程及特色旅遊產品，推出10條「潮澎遊」主題特色旅遊路線，更推薦民眾一年四季都能深度暢玩澎湖。

透過旅遊達人介紹，澎湖十大黃金旅遊線正式啟動。（記者劉禹慶攝）

集合先民智慧的牽罟樂，搖身一變成為旅遊主題。（記者劉禹慶攝）

潮澎湖黃金海岸旅遊線，搭配特色產品打響名號。（記者劉禹慶攝）

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