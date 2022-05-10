澎湖+66 校園、軍營、醫院拉警報

澎湖科技大學感染鏈持續擴大，今天再增5例確診，緊急大清消。（記者劉禹慶攝）

2022/05/10 18:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今天公布新增66例確診，其中12例是學生，澎湖科技大學5例、馬公高中1例、國中小含幼兒園6例，澎科大、營區及醫院傳播鏈拉警報；總確診數則累計368例。縣長賴峰偉今天在議會施政報告指出，澎湖確診率每萬人32人確診，全國第4低。

今天新增66例中，只有6例非澎湖籍；澎湖醫療量能已近飽和，僅1例收治於集中檢疫所，其餘65例均採居家照護。確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計21人；年紀最長的是第340例，87歲男性，輕症，在宅居家照護。

澎科大校園傳染鏈又增5例，校方已完成清消，目前採遠距教學為6班，學生281人。馬公高中再添16歲男性學生染疫，國中小學童新增確診則有馬公國小8歲女學生、中正國中13歲男學生、中興國小10歲男學生、石泉國小9歲男學生、東衛國小6歲女學生。馬公市幼3歲男童屬輕症，已於居家照護。

截至今天（10日）為止，澎湖尚有10校15班停課（含預防性停課），包括國小（文澳、中興、中正）3所4班、幼兒園（外垵分班、吉貝分班、中正附幼、馬市幼、私立明圓幼兒園、馬市幼東衛分班）6所10班，及前寮托嬰中心1所停托。除了校園感染鏈外，軍區及醫院感染鏈都在延燒，已有多人染疫。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

校園感染鏈燒不停，澎湖縣長賴峰偉到校了解兒童疫苗接種情形。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法