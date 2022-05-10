海上漂流獲救爆案外案！潛水客捕捉魚獲致歉 海管處要究責

六名潛水客在海面上漂流，被路過公務運補船拾獲上岸，卻爆發案外案。（圖由第七岸巡隊提供）

2022/05/10 11:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入保護區的澎湖南方四島國家海域，日前發生潛水客漂流，被路過運補海巡物資的船隻「拾獲」，卻意外爆發案外案，一名潛水客網袋有魚獲，雖經隨行教練制止放生，但已被眼尖海巡人員拍照存證，函送澎湖縣政府農漁局裁罰。

根據了解，5月7日在澎湖鋤頭嶼西方0.8海浬處漂流獲救的6名潛水客，其中一名潛水客上船時，竟然還背洋蔥網袋，隱約可見龍蝦和饅頭蟹等魚獲，研判約有10公斤重，隨船海巡人員心覺有異拍照存證，並呈報給澎湖地檢署檢察官吳巡龍，裁示函送澎湖地檢署進行裁罰，可處3萬到30萬元以下罰鍰。

由於全案載送遊艇為國立澎湖科技大學所有的「海洋2號」，引發各界譁然！紀姓潛水客發表聲明道歉，表明因不諳當地法令，發現礁石縫中的龍蝦、蟹類豐富生態，才會徒手捕捉魚獲，但經帶隊教練告知該處海域為禁漁海域的相關法令，立即將捕獲生物放流，對於誤觸法網甘願繳交罰金，並對於造成潛水業者、澎科大名譽受損也公開致歉。

針對潛水客在南方四島保護區非法捕捉海洋生物，海洋國家公園管理處表示，從事水域遊憩活動請審慎評估，勿輕忽天候海況勉強行事，並遵守國家公園相關規定，切勿有採捕行為。依國家公園法規定進入澎湖南方四島國家公園之海、陸域特別景觀區，須事先以書面申請核可，並於活動前完成報備作業。若有採捕行為，將依法裁罰並依違反情節重大程度撤銷進入特別景觀區之許可。

漂流海面經路過船隻救起，被海巡人員拍到網袋非法捕撈漁獲。（圖由第七岸巡隊提供）

主管南方四島國家公園的海管處，表示非法捕撈嚴重可禁止進入海域活動。（圖由海管處提供）

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