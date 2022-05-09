澎湖縣政府邀集旅遊業界代表開會 決議花火節續辦

澎湖海上花火節確定續辦，觀音亭場次如期升空。（澎湖縣政府旅遊處提供）

2022/05/09 20:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節4月25日開幕以來，因台灣疫情延燒，澎湖案例遽增，引發各界討論花火是否續辦？澎湖縣長賴峰偉關心指示旅遊處邀集旅遊業界代表，評估花火節是否延辦，經旅遊產業代表共同發聲建議花火節續辦。

由於中央疫情指揮中心初判5月中下旬為疫情高峰期，因此澎湖縣政府研議是否暫停花火，延至7月辦理方案。旅遊處長陳美齡邀集旅遊業界代表張東周、謝光富、鄭雋孜、陳仁和、黃秀惠、陳俐潔、陳中行、陳智祥、呂平清等公會、協會理事長，及澎湖縣商業會理事長藍凱元、凱旋船運副總蔡瀞瑩等共商。

業者認為今年疫情跟去年不一樣，中央政策持續開放，確診率雖節節攀升，但輕症達百分之99點75，而澎湖縣目前確診個案303人，其中8成為澎湖籍，同時依照中央規定旅行團要打3劑疫苗才能出遊，目前有染疫風險遊客及未打完3劑皆已退團，自由行也多是打完3劑疫苗甚至自行快篩陰性才敢來澎，現已銳減近5成旅客。

另外目前中央於防疫與經濟並存政策下持續鬆綁，全台活動都未停辦，花火節是澎湖重要觀光活動，攸關旅遊各業生機，今年中央並未禁辦大型活動，若貿然停辦或延期，無法預測疫情變化致後續活動是否能如期延辦，恐造成旅遊產業衝擊，也將衍生消費爭議及遊客之不公平等等負面影響。同時花火節施放以來，分流分地觀賞策略奏效，觀音亭平常場次相較過往大約只有三分之一，遊客也都全程帶口罩，秩序良好。

澎湖國際海上花火節受疫情影響，分地分流欣賞策略奏效。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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