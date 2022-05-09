為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    澎湖縣政府邀集旅遊業界代表開會 決議花火節續辦

    澎湖海上花火節確定續辦，觀音亭場次如期升空。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖海上花火節確定續辦，觀音亭場次如期升空。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    2022/05/09 20:42

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節4月25日開幕以來，因台灣疫情延燒，澎湖案例遽增，引發各界討論花火是否續辦？澎湖縣長賴峰偉關心指示旅遊處邀集旅遊業界代表，評估花火節是否延辦，經旅遊產業代表共同發聲建議花火節續辦。

    由於中央疫情指揮中心初判5月中下旬為疫情高峰期，因此澎湖縣政府研議是否暫停花火，延至7月辦理方案。旅遊處長陳美齡邀集旅遊業界代表張東周、謝光富、鄭雋孜、陳仁和、黃秀惠、陳俐潔、陳中行、陳智祥、呂平清等公會、協會理事長，及澎湖縣商業會理事長藍凱元、凱旋船運副總蔡瀞瑩等共商。

    業者認為今年疫情跟去年不一樣，中央政策持續開放，確診率雖節節攀升，但輕症達百分之99點75，而澎湖縣目前確診個案303人，其中8成為澎湖籍，同時依照中央規定旅行團要打3劑疫苗才能出遊，目前有染疫風險遊客及未打完3劑皆已退團，自由行也多是打完3劑疫苗甚至自行快篩陰性才敢來澎，現已銳減近5成旅客。

    另外目前中央於防疫與經濟並存政策下持續鬆綁，全台活動都未停辦，花火節是澎湖重要觀光活動，攸關旅遊各業生機，今年中央並未禁辦大型活動，若貿然停辦或延期，無法預測疫情變化致後續活動是否能如期延辦，恐造成旅遊產業衝擊，也將衍生消費爭議及遊客之不公平等等負面影響。同時花火節施放以來，分流分地觀賞策略奏效，觀音亭平常場次相較過往大約只有三分之一，遊客也都全程帶口罩，秩序良好。

    澎湖國際海上花火節受疫情影響，分地分流欣賞策略奏效。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    澎湖國際海上花火節受疫情影響，分地分流欣賞策略奏效。（澎湖縣政府旅遊處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情嚴峻澎湖國際海上花火節續辦與否 縣政府放出風向球
    2022/05/08 12:12

    疫情嚴峻澎湖國際海上花火節續辦與否 縣政府放出風向球
    女遊客忘情觀賞花火節不慎落海 民眾跳水救人
    2022/04/29 10:19

    女遊客忘情觀賞花火節不慎落海 民眾跳水救人

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    澎湖花火節20週年回顧展 結合各界文創力量記錄花火史
    2022/04/27 19:24

    澎湖花火節20週年回顧展 結合各界文創力量記錄花火史
    澎湖國際海上花火節今晚開幕 企盼觀光人潮再現
    2022/04/25 22:03

    澎湖國際海上花火節今晚開幕 企盼觀光人潮再現

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    澎湖花火節開幕 有無爆發大規模群聚感染成續辦關鍵
    2022/04/25 19:19

    澎湖花火節開幕 有無爆發大規模群聚感染成續辦關鍵
    澎湖花火節 分地分流賞煙火
    2022/04/22 05:30

    澎湖花火節 分地分流賞煙火
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播