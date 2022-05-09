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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖+39累計破300例 澎科大及三總澎湖分院感染鏈延燒

    校園感染鏈不停，澎湖縣政府環保局進行大規模清消。（記者劉禹慶攝）

    校園感染鏈不停，澎湖縣政府環保局進行大規模清消。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/09 18:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增39起確診案件，其中6例為學生，含澎科大2例、澎水2例、國小2例，校方均已完成清消。三總澎湖分院也傳出3名醫師、1名護理師確診，連同先前2名醫檢師、2名廚師及1名病患，已有9人染疫。

    根據澎湖縣政府統計，39起案例只有5例非澎湖籍，其餘皆為澎湖籍；確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計10人，年紀最長的是第273例，66歲女性，輕症，在宅居家照護。澎科大再新增2人、澎水增加2人，文澳國小、石泉國小各1人。

    澎湖縣政府表示，截至9日止，澎湖尚有9校20班停課（含預防性停課），包括高中職（馬高）1所2班、國小（文澳、吉貝、中正）3所10班、幼兒園（外垵分班、吉貝分班、中正附幼、吉貝附幼、馬市幼）5所8班，及前寮托嬰中心1所停托。

    值得注意的是，澎湖首傳員警染疫，市區某派出所員警執行台灣與澎湖廟宇交流勤務時，傳出身體不適確診；而澎湖防疫最前線-專責收治確診病患的三總澎湖分院，已傳出9人染疫，新增3名醫師，分別是由台灣支援，另一剛由台休假返回，只有1人感染源不明，護理師則是子女就讀澎水染疫，居家隔離陰轉陽，目前並未認定是院內感染，但醫院已進行大規模清消，並匡列與確診醫師同寢室的另名醫師。

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    三總澎湖分院已建方艙，以備不時之需。（記者劉禹慶攝）

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