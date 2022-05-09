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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖兒童疫苗接種意願僅3成 5/20前完成施打

    澎湖學童疫苗開打，首站前往西嶼外垵國小施打。（記者劉禹慶攝）

    澎湖學童疫苗開打，首站前往西嶼外垵國小施打。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/09 18:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖疫情多點開花，已進入社區及校園感染鏈模式，但學童疫苗今日開打，澎湖縣僅有3成接種意願，首日前往離島花嶼及西嶼外垵國小，花嶼國小6人接種、外垵國小過半，都遠高於全縣平均數字，主要是外垵爆發社區感染鏈所致。

    今日澎湖縣政府正式啟動6至11歲學童疫苗接種，衛生局首日至西嶼外垵國小、望安花嶼國小等校，外垵國小48名學童中有21名學童登記施打，其中有4名提前至衛生所施打；花嶼國小人數6人，施打人數4人。澎湖縣6至11歲學童有意願接種莫德納疫苗約為3成，預計在20日前完成施打。

    根據統計，澎湖5鄉1市國小共37間、9間附設幼兒園，符合接種資格（6至11歲）學生約3482人，縣府事前發放同意書給家長，統計全縣6至11歲學童有意願施打莫德納疫苗者約3成。學童至醫療院所施打疫苗，可給予疫苗假，接種疫苗如果出現不良反應，得請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則；學生於疫苗假期間，家長也得以申請防疫照顧假。

    澎湖縣政府表示，澎湖疫苗涵蓋率以常住人口8萬1000人計，第一劑已達90.62%、第二劑達80.65%、第三劑達63.27%，累計接種189975人次，其中包含第一劑73404人次、第二劑65324人次、第三劑51247人次。

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    台灣最西的花嶼國小6名學生，都接種疫苗。（花嶼國小提供）

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