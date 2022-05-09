疫情衝擊 澎湖吉貝、講美國小百年校慶延至9月份舉辦
2022/05/09 10:54
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕5月不僅是康乃馨飄香的季節，也是驪歌初起之時！澎湖縣多所學校舉行百年校慶活動，但受到疫情嚴峻影響，已進入社區及校園傳播鏈，吉貝及講美國小都宣布百年校慶延後，暫定在9月份舉行，但澎湖高級水產職業學校5月21日照常。
今年澎湖疫情防線遭攻破，確診數逐日攀升，由社區感染鏈進入學校感染鏈，已有多所學校多班停課，吉貝更是首傳離島染疫，傳播速度相當快，由白沙幼兒園吉貝分班到吉貝國小附設幼稚園、吉貝國小都有學生染疫，疫情一發不可收拾，因此吉貝國小在多方考量下，宣布百年校慶延後。
吉貝國小表示，有鑑於疫情嚴峻，吉貝已有多起確診案例出現，鄉公所已緊急啟動全島消毒及防疫工作，為避免社區群聚擴大，保護吉貝島的居民安全，吉貝國小百年校慶決定暫時順延至9月8日辦理，但社區活動中心靜態文物展部分，仍會持續展出至5月中旬；另一所澎湖棒球名校講美國小、同樣宣布5月份百年校慶活動，延後至9月辦理。
另外，今年同樣是百年校慶的澎湖高級水產職業學校，雖然也有多名學生確診，並有班級停課，但至今仍未有停辦或延後辦理的跡象，5月21日澎湖國際海上花火節還為澎水加演一場特別場，同時各界校友也會由台灣各地趕回參與盛會，原本是走過百年風華美事一樁的校慶活動，卻因為疫情攪局打亂生活秩序。