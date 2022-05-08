澎湖表揚20模範母親 縣長籲及時行孝也別忘防疫

澎湖縣模範母親表揚大會，每位模範母親都是親人簇擁下領獎。（澎湖縣政府提供）

2022/05/08 18:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕5月是康乃馨飄香季節！澎湖縣政府今日舉行模範母親表揚大會，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲，以澎湖縣大家長的身分，出席表揚20位模範母親，讚頌母愛的偉大，並呼籲子女及時行孝，同時不要忘了防疫準則。

表揚大會由文澳國小打擊樂演奏「鼓動孝心」揭開序幕，小朋友透過鼓類樂器將節奏融入音樂旋律中，流暢曲風充滿活潑風格，朝陽社區發展協會也帶來「阿母ㄟ手」舞蹈，精彩的演出帶給現場媽媽們一場美好的視覺、聽覺饗宴。賴峰偉表示，母親總是無怨無悔，默默付出情感與愛，表揚活動除了讚頌母親的偉大之外，更希望將母親偉大典範的精神遍及到整個社會，讓澎湖洋溢愛的正能量；劉陳昭玲呼籲子女常常打電話回家，一通電話表達子女對母親的孝心愛意。

今年模範母親，最年長的是97歲張林清閣，年紀最輕的是66歲林春滿，名單分別是：馬公市：張林清閣、高蓮、翁吳荔枝、許淑汝、許美聚、楊吳樹、馬許秋葉；湖西鄉：盧蔡秀麗、陳蔡當、林春滿；白沙鄉：林石秀蘭、陳呂春玉、林許美金；西嶼鄉：章陳瑤華、楊淑美、莊陳只；望安鄉：陳吳等眞、陳春勉；七美鄉：張淑、許呂美女。

今日表揚活動，模範母親個個盛裝打扮出席，許多模範母親都是全家出動，分享家族的榮耀與喜悅。賴峰偉、劉陳昭玲分別致贈「懿德揚芬」及「春暉」賀牌，子女兒孫們上台獻花合影，謝謝母親的養育之恩，並分享母親榮耀的一刻，氣氛溫馨感人。

澎湖縣長賴峰偉與模範母親合影，高比讚的手勢。（澎湖縣政府提供）

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