為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    凌天航空後送澎湖患者至高雄 臨時協助搶救路倒民眾

    凌天航空機場搶救人命，等待救護車前來接手送醫。（凌天航空提供）

    凌天航空機場搶救人命，等待救護車前來接手送醫。（凌天航空提供）

    2022/05/08 18:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖駐地直升機凌天航空，今日執行部立澎湖醫院1名腦栓塞病患，後送前往高雄長庚醫院，任務完成後由高雄小港機場返航之際，突然在機場前發現一名男性民眾路倒，失去呼吸心跳，站主任陳萬昇立即趨前救人，直至消防隊接手。

    凌天航空今日接獲衛福部空審中心下令，澎湖縣82歲女性患者上午10點多發現異常，經119送部立澎湖醫院，診斷為腦梗塞，需後送至高雄長庚醫院，下午1時32分自澎湖起飛，下午2時18分小港機場落地，由救護車接手，患者下午2時35分抵達高雄長庚。

    當病患送抵醫院後，隨機組員下午3時30分搭乘高雄端配合的救護車返回機場，剛抵達小港機場大門口，竟發現有民眾在施行CPR，澎湖站主任兼醫療組員陳萬昇立即下車加入救援，陳萬昇曾任苗栗縣衛生局及台中市衛生局CPR+AED管理人員講師，他現場指揮取用AED及撥打119求助，在現場對患者施行CPR。

    因AED自動分析不建議電擊、建立輔助呼吸道、BVM給氧等措施，陳萬昇等人持續協助，直到機場消防隊及119救護車抵達，病患上長背板、擔架床上救護車，才進入機場返航。

    凌天航空執行後送任務前往高雄，返回機場途中發現路倒民眾立即搶救。（凌天航空提供）

    凌天航空執行後送任務前往高雄，返回機場途中發現路倒民眾立即搶救。（凌天航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與天搏命把握黃金時間 凌天漏夜後送主動脈剝離病患
    2022/05/05 09:06

    與天搏命把握黃金時間 凌天漏夜後送主動脈剝離病患
    出生一天腸阻塞 三總醫師緊抱男嬰凌天航空連夜後送
    2022/05/02 11:34

    出生一天腸阻塞 三總醫師緊抱男嬰凌天航空連夜後送

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    搶命！凌天航空24小時內連續後送2名急症孕婦搶救母嬰性命
    2022/04/19 11:43

    搶命！凌天航空24小時內連續後送2名急症孕婦搶救母嬰性命
    澎湖救傷女英雄不留名…消防員找到人公開表揚
    2022/04/07 13:17

    澎湖救傷女英雄不留名…消防員找到人公開表揚
    澎湖一晚2起緊急醫療後送 接力連夜救命
    2022/02/25 08:24

    澎湖一晚2起緊急醫療後送 接力連夜救命
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播