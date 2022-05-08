凌天航空後送澎湖患者至高雄 臨時協助搶救路倒民眾

凌天航空機場搶救人命，等待救護車前來接手送醫。（凌天航空提供）

2022/05/08 18:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖駐地直升機凌天航空，今日執行部立澎湖醫院1名腦栓塞病患，後送前往高雄長庚醫院，任務完成後由高雄小港機場返航之際，突然在機場前發現一名男性民眾路倒，失去呼吸心跳，站主任陳萬昇立即趨前救人，直至消防隊接手。

凌天航空今日接獲衛福部空審中心下令，澎湖縣82歲女性患者上午10點多發現異常，經119送部立澎湖醫院，診斷為腦梗塞，需後送至高雄長庚醫院，下午1時32分自澎湖起飛，下午2時18分小港機場落地，由救護車接手，患者下午2時35分抵達高雄長庚。

當病患送抵醫院後，隨機組員下午3時30分搭乘高雄端配合的救護車返回機場，剛抵達小港機場大門口，竟發現有民眾在施行CPR，澎湖站主任兼醫療組員陳萬昇立即下車加入救援，陳萬昇曾任苗栗縣衛生局及台中市衛生局CPR+AED管理人員講師，他現場指揮取用AED及撥打119求助，在現場對患者施行CPR。

因AED自動分析不建議電擊、建立輔助呼吸道、BVM給氧等措施，陳萬昇等人持續協助，直到機場消防隊及119救護車抵達，病患上長背板、擔架床上救護車，才進入機場返航。

凌天航空執行後送任務前往高雄，返回機場途中發現路倒民眾立即搶救。（凌天航空提供）

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