澎湖享居社福養生園區動土 明年底完工

澎湖養生園區，由府會雙首長領軍動土奠基典禮。（澎湖縣政府提供）

2022/05/08 17:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然疫情燒不止，但澎湖縣享居社福養生園區興建工程動土奠基典禮，今日仍照常舉行，由縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人共同動工，期許明年底完工後，融入鼎灣村民集會所、衛生室及文創園區，讓長輩獲得妥善安養。

澎湖縣政府表示，享居社福養生園區規劃興建地上3層樓共1500坪建築物，工程總經費2億3470萬7774元，設置住宿式長照服務、健康長者社區式住宿專區、日間照顧中心（社區式長期照顧機構）、銀髮運動中心、托育資源中心、輔具服務暨復健中心、社區日間作業設施服務（小作所）及附設咖啡廳、失智症團體家屋、實物銀行等，預計明年底完工。

賴峰偉表示，根據統計澎湖65歲以上長者有1萬6919人，老年人口比率17.88％，面對邁入高齡化社會，打造社福養生園區更顯重要。在府會雙方共同努力推動下，爭取衛生福利部經費資源，興建澎湖社福養生園區。鼎灣廢棄營區重新整理開放，結合湖西鄉公所規畫文化藝術產業與社福養生園區興建，讓藝術與社區共生，長輩妥適安養，共創湖西繁榮。

劉陳昭玲表示，廢棄營區釋出興建享居社福養生園區，讓澎湖土地活用、經濟活絡，更將帶動湖西相關產業發展，期盼縣府及承包公司盡力協助，讓造福澎湖鄉親的工程能平安順利完工。動土奠基典禮在沙港戰鼓隊精彩表演下拉開序幕，賴峰偉、劉陳昭玲、湖西鄉長吳政杰及各界與會嘉賓共同奉香祈福，奠下工程順利圓滿的基石。

動土典禮各界貴賓焚香祈福，希望工程順利長者安養舒適。（澎湖縣政府提供）

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