澎湖+60！本土傳播鏈延燒 20至29歲最多染疫

幼兒園傳播鏈持續擴大，新增馬公市立幼兒園。（記者劉禹慶攝）

2022/05/08 17:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增60起確診案件，累積確診263例，非澎湖籍的有4例，澎湖籍56例；年齡層以20至29歲年齡層最多，計19人，年紀最長的是第227例，86歲女性輕症。顯示本土傳播鏈延燒不停，已經進入校園及社區之中。

根據澎湖縣政府資料顯示，確診者中有12位學生，4人就讀澎科大，澎水、馬高、馬公國中、文澳國小、吉貝國小各1人，馬公市立幼兒園2人、白沙鄉立幼兒園吉貝分班1人。校方均已完成清消，並採取相關停課措施。但學生來自全國各縣市的澎科大，校園傳播鏈似乎方興未艾，每日都有新增案例。

另外馬公高中新增1名女學生確診，目前2個班級停課，10日復課。澎水則有1名17歲男同學確診，2個班級停課。馬公國中1名確診，1班停課。澎科大4名確診，全數都在9日全面復課。另有2位確診者是國小學童，第205例文澳國小7歲女童，其就讀班級原本即為停課狀態，該校現有4班停課，陸續於10、11日復課。另一位是吉貝國小12歲男童，校方原即採預防性停課，目前停課班級為6班，12日復課。

至於確診個案中有3位幼兒園學童。第260例是白沙鄉立幼兒園吉貝分班3歲女童，其就讀班級原本即為停課狀態，將於16日復課。另2例是馬公市立幼兒園的學生，分別是3歲、5歲男童，目前停課2班，將於11日復課。幼兒園增加馬公市立幼兒園，出現另一波幼兒園感染鏈。

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澎湖本土感染鏈持續延燒，疫情進入校園及社區之中。（記者劉禹慶攝）

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