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    疫情嚴峻澎湖國際海上花火節續辦與否 縣政府放出風向球

    澎湖國際海上花火節續辦與否，縣府放出風向球。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節續辦與否，縣府放出風向球。（澎湖縣政府提供）

    2022/05/08 12:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對疫情日益嚴峻，台灣日破4萬例，澎湖也累積確診突破200例，讓坊間對於是否續辦澎湖國際海上花火節出現「異聲」，還傳出縣府「研議」延至7月份辦理；但今日縣府又發出確診案例分析，澎湖民眾占8成，似有帶風向的感覺。

    澎湖國際海上花火節4月25日施放以來，外界一直擔憂大型群聚，會造成澎湖感染案例激增，因此力主取消海上花火節的聲浪不斷。澎湖縣政府也陸續取消5月7日外垵場，七美、望安、吉貝3離島場次煙火施放，但主場馬公觀音亭場次，則一直堅持續辦，並積極宣導分場分流方式觀賞。

    今日澎湖縣政府又發布疫情統計報告，至7日止累計203例確診案例，外縣市籍確診數為39例（佔19%），澎湖籍民眾確診162例（佔80%），其中馬公市114例、湖西鄉13例、白沙鄉5例、西嶼鄉30例；外籍人士2例（佔1%）。由報告內容看來，本土感染鏈已取代外來感染數，當然病毒不會憑空而來，一定是由台灣傳進，但究竟是觀光客帶來的多，還是澎湖民眾往返台灣感染的多，數據會說話。

    另外，澎湖民眾一直質疑澎湖疫情指揮中心與中央公布數據不同，以7日為例，澎湖公佈33例、中央公布70餘例，引發民眾質疑澎湖「蓋牌」，有掩蓋疫情之嫌；因此澎湖疫情指揮中心再度重申，澎湖計算數據是以澎湖發現的疫情為主，中央計算數據則是各縣市染病的澎湖籍民眾，都計算在澎湖疫情，所以會出現數字上落差。

    花火節搭配無人機，成為觀光賣點。（澎湖縣政府提供）

    花火節搭配無人機，成為觀光賣點。（澎湖縣政府提供）

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