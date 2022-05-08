全家遊澎湖遇車劫 6旬女腦死盼返鄉台灣路迢迢

西嶼外垵一場車禍，造成女遊客腦死返鄉之路迢迢。（民眾提供）

2022/05/08 11:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕5月是康乃馨飄香的季節！6旬朱姓女遊客舉家由新竹抵澎遊玩，歡度母親節，不料卻在母親節前夕遇到車劫，導致朱女腦死送加護病房，家屬希望後送到台灣，完成落葉歸根的心願，但後送之路迢迢，尚未確定用何種交通工具返台。

警方調查指出，7日晚間8時23分，在西嶼鄉外垵村117-1號前道路，由許姓女子駕駛重型機車，由外垵溫王宮往統一超商方向行駛時（東往西），不慎與過馬路之朱姓婦人發生碰撞致肇事。朱姓婦人當場倒地，意識不清，經送往三總澎湖分院急救，目前於加護病房救治中。

另許姓駕駛身體則受有多處擦挫傷，意識清楚，亦送往三總澎湖分院救治。經警方實施酒測，駕駛人並無飲酒，另發生原因及肇事責任刻由警方調查中。由於受傷朱姓婦人院方判定腦死，家屬希望盡速送回台灣本島，接受更好治療或落葉歸根，原欲自資40萬元租用直升機回台，但因空審中心不准作罷。

隨後家屬們提出申請空軍C130運輸機，但因運輸機下周二才有澎湖機場行程，擔憂無法撐至周二，讓家屬們心急如焚。凌天航空馬公站主任陳萬昇獲悉家屬困境，主動伸出援手，聯絡台灣救護車公司，對方願以12萬元代價，由台灣派出救護車抵澎，再以船運方式回台，全程患者都必須戴呼吸器，維持基本生命跡象，原本是快樂的澎湖之旅，卻因一場車禍完全變調。

家屬提出租用直升機後送，但空審中心不同意。（民眾提供）

空軍運輸機因時間上無法配合，家屬只能忍痛放棄。（民眾提供）

最後透過凌天航空馬公站主任幫忙，台灣救護車公司接手。（民眾提供）

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