澎湖+33 西嶼傳播鏈持續擴大

澎湖校園感染鏈尚未停歇，環保局派員穿梭各校園清消。（記者劉禹慶攝）

2022/05/07 17:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今日公布新增33例確診，其中4例為學生，澎湖海事水產職業學校1例、國小2例、幼兒園1例；西嶼傳播鏈有擴散趨勢，外垵幼兒園出現1名幼童染疫；新增案例僅2人非澎湖籍、1人是外籍人士。累積案例則已突破200大關，達到203例，

根據澎湖縣政府統計，新增33例確診中，60歲以上長者5人，年紀最長的是第197例，82歲女性，個案均屬輕症，在宅居家照護。第190例為6歲男童，就讀西嶼鄉立幼兒園外垵分班。校方已依規停課，預計16日復課。

截至昨天（6日），澎湖共有20校55班停課（含預防性停課），包括大專院校（澎科大）1所5班、高中職（馬高、澎水）2所3班、國中（文光、中正、西嶼）3所3班、國小（沙港、文澳、中山、合橫、石泉、吉貝、中正、大池、中興）9所34班、幼兒園（竹灣分班、吉貝分班、中正附幼、外垵分班、吉貝附幼）5所10班，及1所托嬰中心停托。

澎湖疫情現以社區及學校為主要傳播鏈，衛生福利部澎湖醫院及三總澎湖分院，成了醫療量能主要防線，但兩院都曾傳出員工感染，部澎是營養師、司機及女兒一家3口染疫；三總澎湖分院則是病患、2名廚工、2名醫檢師染疫確診，現正密切觀察是否有院內感染情形。

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澎湖防疫主力兩家醫院都傳出人員確診。（記者劉禹慶攝）

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